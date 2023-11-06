Шоубиз
06.11.2023, 17:30

Почему у Мэттью Перри никогда не было жены и детей: история отношений актера

 
File picture of U.S. actor Matthew Perry at the Evening Standard British Film Awards in London
File picture of U.S. actor Matthew Perry at the Evening Standard British Film Awards in London
ФОТО: NEIL HALL | REUTERS

Внезапная смерть Мэттью Перри в возрасте 54 лет вот уже неделю остается одной из главных селебрити-новостей, — замечает Super. И многих интересует закономерный вопрос: почему один из самых популярных актеров последних десятилетий был так одинок?

„Я вырос в окружении маленьких детей и, наверное, именно поэтому так хочу обзавестись своей семьей, — признался он в интервью журналу People всего год назад. — И к следующим отношениям отнесусь действительно серьезно: найду ту, кого буду любить по-настоящему и с кем не стану бояться вещей, которые раньше меня пугали“.

О каких же „пугающих вещах“ идет речь? На этот вопрос изданию Page Six ответил друг актера, пожелавший сохранить анонимность. „Большую часть своей карьеры он боролся с зависимостью и страшно боялся, что из-за этого его никто не сможет полюбить“, — рассказал инсайдер.

Эту версию подтверждают и мемуары Перри. В книге актер признался, что часто сам саботировал отношения из-за проблем с запрещенными веществами и низкой самооценки. „Даже в хорошие дни, когда я трезв и смотрю в будущее, эта часть моей жизни все еще со мной“, — написал он. Повлияла на любовные неудачи звезды „Друзей“ и семья. А точнее, мама актера Сюзанна Моррисон — телеведущая и пресс-секретарь премьер-министра Канады Пьера Трюдо (отца нынешнего лидера страны Джастина Трюдо).

„Меня всю жизнь привлекали недоступные женщины, — рассказал Перри в своей книге. — Не нужно иметь образование психолога, чтобы понять, что это как-то связано с моими отношениями с матерью“. Одной из таких „недотрог“ была Дженнифер Энистон, с которой Мэттью познакомился за три года до начала съемок „Друзей“. Мэттью пригласил свою будущую коллегу на свидание, но Джен ему отказала. „Я усугубил ситуацию, выпалив: „Мы не можем быть друзьями!““ — вспоминал Перри тот вечер. К счастью, актер оказался не прав: Энистон стала одной из его самых близких и преданных подруг. А сейчас, по словам инсайдеров, она буквально убита горем.

С успехом „Друзей“ к Перри пришел и интерес со стороны знаменитых поклонниц ситкома. Так, Джулия Робертс согласилась участвовать в съемках спецвыпуска при одном условии: ее героиня должна взаимодействовать с Чендлером, которого играл Перри. Итогом взаимного интереса двух суперзвезд 90-х стал трехмесячный флирт по факсу (эх, какой вид романтики мы безвозвратно потеряли!). А после совместных съемок у парочки и вовсе начался бурный роман, который продлился с конца 1995 по начало 1996 года. Влюбленные даже вместе провели Рождество — но идиллию разрушил сам Мэттью.

„Роман с Джулией Робертс стал для меня слишком тяжелым испытанием, — признался он в своей книге. — Я был уверен, что она вот-вот меня бросит. И правда, почему бы ей этого не сделать? Меня было недостаточно; меня никогда не могло быть достаточно; я был сломлен, согбен, нелюбим. Поэтому вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери, я сам расстался с красивой и блестящей Джулией Робертс“.

Еще один серьезный роман у Перри был с профессиональной волейболисткой Рэйчел Данн. Они встречались с 2003 по 2005 год и несколько раз появлялись вместе на красной дорожке, однако в своей книге Мэттью девушку не упомянул. Не назвал он по имени и актрису Лиззи Каплан, с которой у него были самые продолжительные отношения — с 2006 по 2012 год. Тем не менее в мемуарах Перри признался, что в какой-то момент чуть не сделал ей предложение: „Я часто думаю, что если бы все-таки решился на это, сейчас у нас было бы двое детей и дом без вида… А так я просто какой-то придурок, который в свои пятьдесят три сидит один дома и смотрит вниз на беспокойный океан“.

Единственной женщиной, которая все-таки услышала заветное „Ты за меня выйдешь?“ из уст актера, стала Молли Гурвиц — литературный агент на 22 года моложе Перри. В своей книге он также не называет ее имени, зато красочно описывает, как сделал ей предложение в 2020 году. „Подождите… Как я обручился? Как это произошло? Я купил ей кольцо, потому что боялся, что она меня бросит. Я не хотел быть таким больным и одиноким во время ковида. Я был под кайфом от 1800 миллиграммов гидрокодона, когда предложил ей выйти за меня замуж… И она тоже это знала. И она сказала да“.

Гурвиц, которая встречалась с Перри с 2018 по 2021 год, после смерти своего бывшего жениха опубликовала трогательный пост. „Да, я любила его сильнее, чем могла себе представить. Но при этом могу сказать, что он был сложным человеком и причинял мне такую боль, какую я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэтью Лэнгфорд Перри“, — написала она.

Кроме серьезных отношений были у Мэттью Перри и короткие интрижки со знаменитыми актрисами. Например, с Гвинет Пэлтроу, с которой он познакомился в 1993 году, когда они были никому не известными новичками в индустрии. В своих мемуарах он подробно описал, как целовался с юной актрисой в кладковке на театральном фестивале в Массачусетсе, где она играла в спектакле. После смерти Перри обладательница „Оскара“ подтвердила его слова и крайне поэтично описала их недолгий роман. „Мы купались, пили пиво в местном баре и целовались в зарослях высокой травы. Это было волшебно. Тогда уже был снят пилот „Друзей“, но в эфир еще не вышел. Он так нервничал и надеялся, что его прорыв уже не за горами“, — поделилась Гвинет.

А вот свидание с Кэмерон Диас в 2007 году с самого начала пошло не по сценарию. По словам Перри, актриса „сразу накурилась“ на званом обеде. А когда Мэттью начал острить во время настольной игры, Кэмерон попыталась похлопать его по плечу, но вместо этого со всей силы заехала по лицу.

Последнее же свидание в жизни актера было с 25-летней венесуэльской моделью и телеведущей Афинной Кросби. Вместе их видели за обедом всего за сутки до смерти Перри. После девушка подчеркнула, что ее спутник был на 100% трезв и даже отказался брать в руки меню с напитками. По словам Афинны, актер с оптимизмом смотрел в будущее и увлеченно рассказывал ей о своих планах.

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