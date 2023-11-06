Почему у Мэттью Перри никогда не было жены и детей: история отношений актера

С успехом „Друзей“ к Перри пришел и интерес со стороны знаменитых поклонниц ситкома. Так, Джулия Робертс согласилась участвовать в съемках спецвыпуска при одном условии: ее героиня должна взаимодействовать с Чендлером, которого играл Перри. Итогом взаимного интереса двух суперзвезд 90-х стал трехмесячный флирт по факсу (эх, какой вид романтики мы безвозвратно потеряли!). А после совместных съемок у парочки и вовсе начался бурный роман, который продлился с конца 1995 по начало 1996 года. Влюбленные даже вместе провели Рождество — но идиллию разрушил сам Мэттью.

„Меня всю жизнь привлекали недоступные женщины, — рассказал Перри в своей книге. — Не нужно иметь образование психолога, чтобы понять, что это как-то связано с моими отношениями с матерью“. Одной из таких „недотрог“ была Дженнифер Энистон , с которой Мэттью познакомился за три года до начала съемок „Друзей“. Мэттью пригласил свою будущую коллегу на свидание, но Джен ему отказала. „Я усугубил ситуацию, выпалив: „Мы не можем быть друзьями!““ — вспоминал Перри тот вечер. К счастью, актер оказался не прав: Энистон стала одной из его самых близких и преданных подруг. А сейчас, по словам инсайдеров, она буквально убита горем.

Эту версию подтверждают и мемуары Перри. В книге актер признался, что часто сам саботировал отношения из-за проблем с запрещенными веществами и низкой самооценки. „Даже в хорошие дни, когда я трезв и смотрю в будущее, эта часть моей жизни все еще со мной“, — написал он. Повлияла на любовные неудачи звезды „Друзей“ и семья. А точнее, мама актера Сюзанна Моррисон — телеведущая и пресс-секретарь премьер-министра Канады Пьера Трюдо (отца нынешнего лидера страны Джастина Трюдо).

„Я вырос в окружении маленьких детей и, наверное, именно поэтому так хочу обзавестись своей семьей, — признался он в интервью журналу People всего год назад. — И к следующим отношениям отнесусь действительно серьезно: найду ту, кого буду любить по-настоящему и с кем не стану бояться вещей, которые раньше меня пугали“.

„Роман с Джулией Робертс стал для меня слишком тяжелым испытанием, — признался он в своей книге. — Я был уверен, что она вот-вот меня бросит. И правда, почему бы ей этого не сделать? Меня было недостаточно; меня никогда не могло быть достаточно; я был сломлен, согбен, нелюбим. Поэтому вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери, я сам расстался с красивой и блестящей Джулией Робертс“.

Еще один серьезный роман у Перри был с профессиональной волейболисткой Рэйчел Данн. Они встречались с 2003 по 2005 год и несколько раз появлялись вместе на красной дорожке, однако в своей книге Мэттью девушку не упомянул. Не назвал он по имени и актрису Лиззи Каплан, с которой у него были самые продолжительные отношения — с 2006 по 2012 год. Тем не менее в мемуарах Перри признался, что в какой-то момент чуть не сделал ей предложение: „Я часто думаю, что если бы все-таки решился на это, сейчас у нас было бы двое детей и дом без вида… А так я просто какой-то придурок, который в свои пятьдесят три сидит один дома и смотрит вниз на беспокойный океан“.

Единственной женщиной, которая все-таки услышала заветное „Ты за меня выйдешь?“ из уст актера, стала Молли Гурвиц — литературный агент на 22 года моложе Перри. В своей книге он также не называет ее имени, зато красочно описывает, как сделал ей предложение в 2020 году. „Подождите… Как я обручился? Как это произошло? Я купил ей кольцо, потому что боялся, что она меня бросит. Я не хотел быть таким больным и одиноким во время ковида. Я был под кайфом от 1800 миллиграммов гидрокодона, когда предложил ей выйти за меня замуж… И она тоже это знала. И она сказала да“.