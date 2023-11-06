Шоубиз
06.11.2023, 18:30

Принц Гарри отказался присутствовать на праздновании юбилея своего отца

 
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ФОТО: Alessio De Marco | Stefano Facchin

14 ноября король Карл отмечает 75-летие. Круглую дату солбираются праздновать пышно, как и подобает королевской особе. Однако, как стало известно изданию Daily Mail, на торжествах не будет присутствовать принц Гарри.

Как известно, ранее герцог Сассекский опубликовал скандальные мемуары, в которых Камилла, супруга монарха, была названа „опасной“ и „злодейкой“, которая косвенно виновна в смерти его матери, принцессы Дианы. После этого Гарри, подчеркивает издание, окончательно потерял расположение отца. Поэтому его не ждут на вечеринке в Лондоне по случаю празднования 75-летия короля Чарльза.

Герцог Сассекский, король Чарльз и более удачливый брат принц Уильям „не общаются“, — сообщил источник Daily Mail. Поэтому Гарри сам „отклонил приглашение“.

К слову, пять лет назад, во время празднование 70-летия Чарльза, Гарри и Меган даже отложили свой медовый месяц, чтобы посетить вечеринку в честь круглой даты.

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