Принц Гарри отказался присутствовать на праздновании юбилея своего отца

Как известно, ранее герцог Сассекский опубликовал скандальные мемуары, в которых Камилла, супруга монарха, была названа „опасной“ и „злодейкой“, которая косвенно виновна в смерти его матери, принцессы Дианы. После этого Гарри, подчеркивает издание, окончательно потерял расположение отца. Поэтому его не ждут на вечеринке в Лондоне по случаю празднования 75-летия короля Чарльза.