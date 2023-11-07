ДО и ПОСЛЕ | „Нос мечты!“ Эстонская певица легла под нож и показала свое новое лицо

26-летняя певица, которую в обычной жизни зовут Хелена Пылдмаа, провела последние две недели в бинтах. Из-за ринопластики у нее также были большие синяки под глазами. Однако на данный момент девушка восстановилась после операции и впервые продемонстрировала новое лицо.

„Две недели прошли быстро, в основном я спала, восстанавливалась и была в предвкушении увидеть свой нос“, - пишет Хелеза в Instagram. По ее словам, это ее нос мечты, а форму носа она хотела поменять из-за того, что в 19 лет сломала нос в ночном клубе.