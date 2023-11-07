Шоубиз
07.11.2023, 09:15

СМИ: у комика Нурлана Сабурова родился ребенок, которого он скрывает

 
ФОТО: Youtube

В подробности своей личной жизни Нурлан Сабуров поклонников предпочитает не посвящать. У юмориста и его супруги Дианы двое детей — дочь Мадина и сын Тагир, но на просторах Интернета фото этой счастливой семьи почти не встретить. Super выяснил, что в этом году, ориентировочно в сентябре, у Нурлана и Дианы родился третий ребенок. Сама пара новость держит в секрете.

Журналисты издания не раз замечали в сторис супруги юмориста то нечаянно засвеченный кусочек детской пеленки, то ручку от коляски. Позже одному из корреспондентов Super посчастливилось лично застать всё семейство Сабуровых в сборе - вместе с коляской.

Дочку или сына аист принес в семью юмориста, пока не известно.

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