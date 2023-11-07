СМИ: у комика Нурлана Сабурова родился ребенок, которого он скрывает

В подробности своей личной жизни Нурлан Сабуров поклонников предпочитает не посвящать. У юмориста и его супруги Дианы двое детей — дочь Мадина и сын Тагир, но на просторах Интернета фото этой счастливой семьи почти не встретить. Super выяснил, что в этом году, ориентировочно в сентябре, у Нурлана и Дианы родился третий ребенок. Сама пара новость держит в секрете.