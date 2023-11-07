„Все поумирали“: Прохор Шаляпин сетует, что богатые покровительницы больше не покупают ему дорогую одежду

Прохор Шаляпин принял участие в шоу „Народ против звезд“, в котором гостей проверяют на знание дешевых товаров. Когда речь зашла об одежде, артист признался, что не любит тратиться на дорогие бренды.

„Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал“, — говорил Шаляпин.

Ведущий шоу уточнил: „Я правильно понимаю, что это бывшие поумирали? Твои бывшие естественным путем уходят от тебя?“

„Ну а что делать, такая жизнь, — ответил 39-летний Прохор. — Если ты попадешь в золотые руки, тоже будешь счастлив. Есть ли жена? Нет… Сейчас сижу пока. К сожалению, уже не разгуляешься за свои деньги покупать в ЦУМе. Я вообще, кстати, нигде одежду не покупаю, у меня ее и так много. Мне сделали трехэтажные шкафы, я еле все развесил и наконец-то увидел, что у меня вообще есть. Раньше все валялось в куче“.

Напомним, что у Прохора за плечами скандальные браки и ряд романов. Самой известной супругой музыканта была успешная предпринимательница Лариса Копенкина. А в 2021 году выпускник „Фабрики звезд“ сыграл шумную свадьбу с Татьяной-Клаудией Дэвис.

Женщина покорила Шаляпина своей харизмой и тугим кошельком. Миллионерша из Канады владела несколькими квартирами, обеспечивала избраннику комфортную жизнь и отдых за границей. Однако насладиться семейными радостями Прохору не удалось. Дэвис скончалась вскоре после свадьбы от последствий коронавирусной инфекции, не оставив молодому супругу наследства.

Шаляпин тяжело принял смерть жены. Музыкант называл ее своей самой большой любовью. „Я постоянно о ней думаю. Вспоминаю наши круизы, поездки… Сколько у нас счастья было, сколько радости. Мы с Таней строили грандиозные планы, которые хотели воплотить в жизнь. И вдруг так все оборвалось — резко и нелепо…“ — сетовал артист.