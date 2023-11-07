Харассмент в СССР: как обиженные режиссеры мстили актрисам, отвергнувшим их ухаживания

Невзаимная симпатия — до боли неприятное чувство, которое каждый из нас испытывал хотя бы раз в жизни. Кто-то воспринимает это как горький, но полезный опыт, а кто-то не может смириться и начинает мстить. Ситуация усугубляется, когда отверженный человек наделен властью: в таком случае он начинает злоупотреблять своими полномочиями, чтобы всячески навредить своему „обидчику“.
В последние годы актрисы и певицы все чаще берут слово и публично рассказывают о домогательствах со стороны режиссеров и продюсеров, ища поддержки в обществе. Однако эта тенденция существует всего пару лет — раньше о таком было говорить не принято и даже стыдно. Из-за неразрушенной стигмы женщины (не только артистки) по всему миру стеснялись говорить не то что о домогательствах, но и об изнасиловании. Эта проблема касалась и советских женщин. К счастью, многие актрисы спустя много лет все-таки решились рассказать о харассменте, из-за которого когда-то разрушилась их карьера.
Вера Васильева
Ивана Пырьева не просто так называют советским Вайнштейном. Лауреат шести Сталинских премий и директор „Мосфильма“ предлагал роли в своих лентах исключительно красивым женщинам по понятной и очень мерзкой причине. Ну а те, кто отказывал ему в близости, могли сразу же прощаться с карьерой в кино. К сожалению, Вера Васильева оказалась в числе актрис, подвергшихся домогательствам Пырьева. Но, в отличие от коллег, открыто обвинивших кинодеятеля, Вера Кузьминична считала его приглашение уединиться в номере досадной ошибкой, но не более того. Будучи юной и наивной, 22-летняя девушка не поняла, о какой благодарности говорит режиссер, пригласивший ее в свой гостиничный номер. Осознав, что речь идет о физической близости, Вера просто сбежала. Впоследствии она назвала эту историю в своих мемуарах большой ошибкой. Однако Иван Пырьев, в свою очередь, отказ актрисы не забыл. Мстительный мужчина буквально „отменил“ актрису, отобрав у нее возможность сниматься. Так что если Вера Васильева и появлялась в кино, то лишь в эпизодических ролях. Вернуться к главным ролям ей удалось лишь в 1953 году — тогда она сыграла первую главную роль в „Свадьбе с приданым“.
Елена Антоненко
Елена Антоненко сталкивалась с домогательствами бессчетное количество раз. Когда ее утвердили на главную роль в фильме „Мой ласковый и нежный зверь“, она буквально плакала от счастья. Однако роли, по ее словам, она лишилась ровно тогда, когда отвергла ухаживания молдавского режиссера Эмиля Лотяну. Вторым разочарованием стал Олег Табаков, которого она боготворила. Покойный режиссер уволил ее из театра, а за восстановление потом потребовал „одарить его своим вниманием“. Актриса снова отказалась и оказалась на обочине киномира. Спустя несколько лет во время съемок фильма „Наше призвание“ режиссер Геннадий Полока „осчастливил“ актрису своей симпатией. Она отвергла его недвусмысленное предложение, за что получила приказ прямо на съемочной площадке передать свой костюм другой актрисе.
Елена Майорова
Успешная старлетка Елена Майорова в начале 1980-х разбила сердце Олегу Ефремову. Актер души не чаял в ней, постоянно хвалил во время репетиций и сам не заметил, как по уши влюбился. Актриса была удивлена, когда Ефремов предложил ей руку и сердце, но при всем к нему уважении не смогла сказать „да“ — сердцу не прикажешь. Отказ потряс Олега Николаевича, который только и делал, что купался в женском внимании. Именно поэтому он начал вести себя, как обиженный подросток: кричал, плакал, обвинял Майорову в бесталанности и ветрености. Однако потом его пыл остыл, режиссер успокоился, извинился и снова подружился с Майоровой.
Ия Арепина
Ия Арепина с ранних лет снималась в большом кино, однако настоящую популярность и всенародную любовь ей принесла роль Марии Мироновой в одной из первых экранизаций „Капитанской дочки“ Владимира Каплуновского. После того как картина вышла в прокат, Ию стали заваливать предложениями о съемках, а поклонники не давали ей прохода. Когда на нее положил глаз Иван Пырьев, который, как известно, не прощал отказов, судьба девушки была предрешена. После резкого отказа в близости, Ия не стала мириться с хамством и написала на Пырьева жалобу. Так как Пырьев был человеком с большими связями, все перекрутили так, будто Ия Арепина сама была скандалисткой и вообще не отличалась „тяжелым“ поведением. После резонанса режиссеры по очереди начали прекращать с ней сотрудничество, ссылаясь на самые разные причины. Из-за этого девушке пришлось много лет довольствоваться эпизодическими ролями. И лишь спустя 14 лет после скандала женщина получила роль сестры главного героя в фильме Василия Шукшина „Калина красная“.
Евгения Филонова
Исполнительницу главной роли в фильме „Снегурочка“ Евгению Филонову в свое время называли первой красавицей советского кинематографа. Более того, артистка обладала довольно мягким характером — у нее никогда не было звездной болезни, и она не считала себя образцовой красавицей. Девушка не плела интриги и никогда не выбивала себе роли, довольствуясь тем, что у нее уже было. Когда режиссер театра им. Гоголя Борис Голубовский недвусмысленно намекнул ей на неформальные отношения, Филонова ему отказала. Как минимум потому, что не хотела и не собиралась изменять своему супругу. Когда девушка отказала Голубовскому, ее „внезапно“ уволили из театра. Дошло до того, что ей пришлось восстанавливаться на работу через суд. Несмотря на то, что Евгении Филоновой удалось вернуться в театр, значимых ролей она больше никогда не получала. Вот на что способны мужчины, когда их эго немного ущемляется.