Харассмент в СССР: как обиженные режиссеры мстили актрисам, отвергнувшим их ухаживания

Невзаимная симпатия — до боли неприятное чувство, которое каждый из нас испытывал хотя бы раз в жизни. Кто-то воспринимает это как горький, но полезный опыт, а кто-то не может смириться и начинает мстить. Ситуация усугубляется, когда отверженный человек наделен властью: в таком случае он начинает злоупотреблять своими полномочиями, чтобы всячески навредить своему „обидчику“.

В последние годы актрисы и певицы все чаще берут слово и публично рассказывают о домогательствах со стороны режиссеров и продюсеров, ища поддержки в обществе. Однако эта тенденция существует всего пару лет — раньше о таком было говорить не принято и даже стыдно. Из-за неразрушенной стигмы женщины (не только артистки) по всему миру стеснялись говорить не то что о домогательствах, но и об изнасиловании. Эта проблема касалась и советских женщин. К счастью, многие актрисы спустя много лет все-таки решились рассказать о харассменте, из-за которого когда-то разрушилась их карьера.

Вера Васильева

Ивана Пырьева не просто так называют советским Вайнштейном. Лауреат шести Сталинских премий и директор „Мосфильма“ предлагал роли в своих лентах исключительно красивым женщинам по понятной и очень мерзкой причине. Ну а те, кто отказывал ему в близости, могли сразу же прощаться с карьерой в кино. К сожалению, Вера Васильева оказалась в числе актрис, подвергшихся домогательствам Пырьева. Но, в отличие от коллег, открыто обвинивших кинодеятеля, Вера Кузьминична считала его приглашение уединиться в номере досадной ошибкой, но не более того. Будучи юной и наивной, 22-летняя девушка не поняла, о какой благодарности говорит режиссер, пригласивший ее в свой гостиничный номер. Осознав, что речь идет о физической близости, Вера просто сбежала. Впоследствии она назвала эту историю в своих мемуарах большой ошибкой. Однако Иван Пырьев, в свою очередь, отказ актрисы не забыл. Мстительный мужчина буквально „отменил“ актрису, отобрав у нее возможность сниматься. Так что если Вера Васильева и появлялась в кино, то лишь в эпизодических ролях. Вернуться к главным ролям ей удалось лишь в 1953 году — тогда она сыграла первую главную роль в „Свадьбе с приданым“.