В Украине назвали „звезд-предателей“, которые взяли гражданство РФ
Многие украинские артисты не просто продолжают жить и зарабатывать деньги в России, а еще и официально стали гражданами РФ.
Полномасштабное вторжение России в Украину четко обозначило сферу публичных лиц и знаменитостей, которые родились в Украине, но после начала войны остались в России. Некоторые из артистов не просто соблюдают тактику молчания, а даже выбрали гражданство России.
УНИАН собрал имена знаменитостей, которые родились и реализовались как творческие личности в Украине, но все еще живут в России и взяли гражданство РФ.
Певица, которая уже на протяжении многих лет живет и работает в России, после полномасштабного вторжения 24 февраля не покинула пределы РФ. Более того, 24 августа 2023 года артистка стала новоиспеченной гражданкой России. Украинцам особенно кажется циничным тот факт, что она получила российский паспорт в День Независимости Украины.
Татьяна Денисова
Хореограф имеет российское происхождение, хотя известность получила в Украине. После участия в российских танцевальных шоу Денисову взяли в украинский проект „Танцы. World of Dance“, снимавшийся до начала войны. Она находилась в Киеве 24 февраля, а потому пережила первые страшные обстрелы в столице Украины. Сначала Денисова якобы уехала в Германию, а потом вернулась в Москву, чтобы работать там на российских каналах.
По словам экс-мужа Денисовой Александра Кривошапко, Татьяна получила российское гражданство еще в декабре 2021 года. В ноябре женщина попросила прислать свидетельство о разводе, потому что готовилась получить документы в России.
Анна Асти
Родившаяся в Черкассах певица Анна Дзюба российское вторжение 2022 года встретила в Киеве. Но как известно, Анна Асти отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Сейчас она активно развивает карьеру в РФ. Более того, она там открыла собственный бизнес - салон красоты и бар.
Юрий Бардаш
После начала полномасштабного вторжения Юрий Бардаш неоднократно делал циничные заявления о Революции Достоинства (Евромайдане), войне на Донбассе и войне с РФ. Он бежал в Грузию, а оттуда отправился в Россию. Журналисты обнаружили данные о российском гражданстве продюсера еще в июне 2022 года: он якобы пользовался паспортом РФ и с 2015 года имел московскую прописку.
Эту информацию Юрий Бардаш опроверг и подчеркнул, что все это небылицы. Но уже через несколько месяцев заявил, что хочет сменить имя Юрий на Георгий и получить российское гражданство. Поэтому если у одиозного продюсера паспорта не было, он его получит или уже получил.
Уроженка Украины еще в 90-х выбрала свой путь и со временем получила российский паспорт. Сначала Наташа молчала о полномасштабном вторжении, а уже в прошлом году заявила, что ее муж-путинист Тарзан будет воевать против Украины, если потребуется.
Вероятно, что российское гражданство после нескольких лет жизни в России также получили другие артисты, родившиеся и прошедшие путь становления в Украине. В частности Лолита Милявская, Елка (Елизавета Иванцив), Александр Ревва, Джиган и другие.