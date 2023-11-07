В Украине назвали „звезд-предателей“, которые взяли гражданство РФ

Полномасштабное вторжение России в Украину четко обозначило сферу публичных лиц и знаменитостей, которые родились в Украине, но после начала войны остались в России. Некоторые из артистов не просто соблюдают тактику молчания, а даже выбрали гражданство России.

УНИАН собрал имена знаменитостей, которые родились и реализовались как творческие личности в Украине, но все еще живут в России и взяли гражданство РФ.

Певица, которая уже на протяжении многих лет живет и работает в России, после полномасштабного вторжения 24 февраля не покинула пределы РФ. Более того, 24 августа 2023 года артистка стала новоиспеченной гражданкой России. Украинцам особенно кажется циничным тот факт, что она получила российский паспорт в День Независимости Украины.

Татьяна Денисова

Хореограф имеет российское происхождение, хотя известность получила в Украине. После участия в российских танцевальных шоу Денисову взяли в украинский проект „Танцы. World of Dance“, снимавшийся до начала войны. Она находилась в Киеве 24 февраля, а потому пережила первые страшные обстрелы в столице Украины. Сначала Денисова якобы уехала в Германию, а потом вернулась в Москву, чтобы работать там на российских каналах.

По словам экс-мужа Денисовой Александра Кривошапко, Татьяна получила российское гражданство еще в декабре 2021 года. В ноябре женщина попросила прислать свидетельство о разводе, потому что готовилась получить документы в России.

Анна Асти

Родившаяся в Черкассах певица Анна Дзюба российское вторжение 2022 года встретила в Киеве. Но как известно, Анна Асти отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Сейчас она активно развивает карьеру в РФ. Более того, она там открыла собственный бизнес - салон красоты и бар.

Юрий Бардаш