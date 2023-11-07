Кино про Малевича и Алику Милову: в Ида-Вирумаа начинается кинофестиваль KinoFF
В рамках фестиваля PÖFF в Ида-Вирумаа стартует фестиваль KinoFF. Вот что можно посмотреть в его рамках!
15 полнометражных фильмов для детей, молодёжи и взрослых,
20 короткометражных фильмов,
25 фильмов проекта ShootShorts в программе Industry Day.
Программа кинофестиваля предлагает зрителям фильмы из разных стран мира, на разных языках, в разных жанрах. Все фильмы связаны одной главной темой – выбор героев всегда в пользу счастливого будущего, в котором они хотят жить.
Первый фильм кинофестиваля – „Малевич“ (Malevich, 2019) о художнике-авангардисте с украинскими корнями, повлиявшем на искусство XX века. Зритель получит уникальную возможность увидеть сценарий супрематистского кино, написанный художником в 1930 году и снятый режиссёром Владимиром Луцким в XXI веке.
Официальный фильм открытия кинофестиваля „Мосты в Ливерпуль“ (2023) представит его главная героиня Алика Милова и режиссёр Михаил Вальтфогель. Путь от аутсайдера до любимицы Евровидения-2023 – воодушевляющая история о том, как сбываются мечты.
Тему самостоятельности продолжит фильм „Дневник Паулины П.“ (Dnevnik Pauline P., 2023) о почти волшебных приключения девочки из Хорватии. Фильм расскажет о дружбе, любви и решении проблем. Волшебство волшебством, а помощь друзей и родных всегда важнее. (7+)
Американский рэпер Сол и молодые музыканты из поколения Z ищут свой путь в музыке и жизни. „Потерянные души“ (Lost Soulz, 2023) – это история, которая призывает к доверию и вере в человечество, хотя и признает, что жизнь сопряжена с риском. В фильме много хорошей музыки Shawn Sutta, Adam Robl. (14+)
Когда пламя подступает все ближе к домику у Балтийского моря, ярче вспыхивают эмоции друзей. В такие моменты интонации немецкого режиссёра Кристиана Петцольда, любимца кинокритиков, могут оказаться даже неловкими. „В огне“ (Roter Himmel, 2023) заслуживает внимания чувственных зрителей.
Фильм „Украденное свидание“ (Varastatud kohtumine, 1989) в программе KinoFF неслучаен: главная героиня Валентина (Мария Кленская) родом из Ида-Вирумаа, вернувшись из тюрьмы, ищет сына, надеясь, что их встреча обернется радостью. Съёмки проходили в Кохтла-Ярве, на улицах Matrossovi, 8 и Outokumpu, 19. Зрителям будет интересно увидеть город прошлого века и давно переименованных улиц... Фильм недавно отреставрирован к 100-летию со дня рождения режиссёра Лейды Лайус.
Макс, амбициозный подросток, начинает собственное фермерское дело с 500 кур. „Ферма Коко“ (Coco Ferme, 2023) будет показан в День отца при поддержке канадского посольства в Эстонии. Поучительная история для пап подрастающих мальчишек и подростков – начинать бизнес можно в любом возрасте. (7+)
Чего только не сделаешь, чтобы завоевать свою первую любовь. „Сладкая боль утраты“ (Sunce mamino, 2023) о том, что организация бабушкиных похорон для подростка Рели - это единственная возможность завоевать Ану. Сербский режиссёр Коста Джорджевич рассказывает очень нежную историю первой любви... (14+)
Выдающийся художник-эколог и режиссёр Анн де Карбучча в течение последнего десятилетия творчески выражала и документировала угрозы для планеты, созданные человеком, включая засуху, загрязнение океанов пластиком, исчезновение видов животных и культур. Документальный фильм „Защитники Земли“ (Earth Protectors, 2023) не только говорит об экологических проблемах, но и показывает разнообразие нашей планеты. Невероятной красоты кадры.
В фильме „Фантастическая троица“ (Les Trois Fantastiques. 2023) дружба 12-летнего француза Макса и его друзей проверяется на прочность, когда брат возвращается из тюрьмы. Друзья готовы поддерживать друг друга в любых обстоятельствах, но они всегда будут стоять перед нелёгким моральным выбором. (9+)
О хрупкости дружбы и человеческих отношений рассказывает и молодая исландская кинорежиссёрка Нинна Палмадоттир. „Одиночество“ (Einvera, 2023) о дружбе, преобразующей героев, в простой и, одновременно, сложной истории.
„Прекрасные дни“ (Perfect Days, 2023) великого режиссёра Вима Вендерса необычайной тонкости и красоты. Это ода одиночеству и повседневным удовольствиям, которая снята в Японии. Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля этого года, где ему был присужден приз экуменического жюри, а премия за лучшую мужскую роль досталась японскому актёру Кодзи Якусё. Япония выдвинула фильм на „Оскар“ в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“.
Когда твоя поддержка бабушка – ты сможешь преодолеть все преграды! „Королева танца“ (Dancing Queen, 2023) о 12-летней Мине из Норвегии, которая учится преодолевать сомнения в себе и негативное восприятие своего тела. История могла бы быть рассказана о девочке из любой другой страны мира. (7+)
Любовь среди куриных перьев заставляет Хелен пересмотреть прошлое и дать шанс будущему. „Чак Чак, Детка“ (Chuck Chuck Baby, 2023) оптимистичный и трогательный фильм, который заставляет почувствовать, что иногда – только иногда – с хорошими людьми действительно случаются хорошие вещи. Фильм наполнен саундтреками, под которые персонажи подпевают. Не совсем мюзикл, но балансирующий на грани.
Мастерски созданный французский анимационный фильм „Марс Экспресс“ (Mars Express, 2023) – восторг для любителей анимации, роботов, детектива, апокалиптического будущего и непредсказуемого финала. Частный детектив и андроид исследуют темные тайны Марса в 2200 году. Но по сути в нём звучит главный вопрос, который задает большинство произведений искусства: что значит быть человеком?
Сложная тема идентичности и гормонального лечения поднимается в фильме „Это всегда был я“ (Forvandlingen - Frihed kommer indefra, 2023). Это фильм-наблюдение, фильм-размышление о принятии жизненно важных решений. Документалистка Julie Bezerra Madsen рассказывает сильную историю со множеством слоев о честной и трудной борьбе с гетеронормативным обществом, которое продолжает дискриминировать трансгендерных людей (14+)
Литовский документалист Артурас Евдокимовас идет за кулисы магии Рождества, чтобы показать, как рождественские елки попадают к вам домой. „Жизнь и смерть рождественской елки“ (Life and Death of a Christmas Tree, 2023) поразит зрителей неизвестными фактами и контрастами. Рождество уже скоро.
Также в программе фестиваля - программы короткометражных фильмов „Любовь в неизвестном будущем“ и „Время поиска и экспериментов“, короткометражные фильмы украинских подростков „Минувшие дни“, Мультимедийные дни для детей в трёх городах фестиваля, Industry Day, оглашение результатов и показ короткометражных фильмов проекта ShootShorts.
Особняком стоит эмоционально сильная короткометражка „Муралы“ (Murals, 2023) – это аудиовизуальное впечатление расскажет о судьбе муралов, созданных художником стрит-арта и политическим активистом Бэнкси на украинских улицах.
Полная программа опубликована на этой странице.
Билеты в продаже на платформе Piletilevi.