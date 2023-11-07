Кино про Малевича и Алику Милову: в Ида-Вирумаа начинается кинофестиваль KinoFF

Фильм „ Украденное свидание “ (Varastatud kohtumine, 1989) в программе KinoFF неслучаен: главная героиня Валентина (Мария Кленская) родом из Ида-Вирумаа , вернувшись из тюрьмы, ищет сына, надеясь, что их встреча обернется радостью. Съёмки проходили в Кохтла-Ярве, на улицах Matrossovi, 8 и Outokumpu, 19. Зрителям будет интересно увидеть город прошлого века и давно переименованных улиц... Фильм недавно отреставрирован к 100-летию со дня рождения режиссёра Лейды Лайус.

Когда пламя подступает все ближе к домику у Балтийского моря, ярче вспыхивают эмоции друзей. В такие моменты интонации немецкого режиссёра Кристиана Петцольда, любимца кинокритиков, могут оказаться даже неловкими. „ В огне “ (Roter Himmel, 2023) заслуживает внимания чувственных зрителей.

Американский рэпер Сол и молодые музыканты из поколения Z ищут свой путь в музыке и жизни. „ Потерянные души “ (Lost Soulz, 2023) – это история, которая призывает к доверию и вере в человечество, хотя и признает, что жизнь сопряжена с риском. В фильме много хорошей музыки Shawn Sutta, Adam Robl. (14+)

Тему самостоятельности продолжит фильм „ Дневник Паулины П. “ (Dnevnik Pauline P., 2023) о почти волшебных приключения девочки из Хорватии. Фильм расскажет о дружбе, любви и решении проблем. Волшебство волшебством, а помощь друзей и родных всегда важнее. (7+)

Официальный фильм открытия кинофестиваля „ Мосты в Ливерпуль “ (2023) представит его главная героиня Алика Милова и режиссёр Михаил Вальтфогель. Путь от аутсайдера до любимицы Евровидения-2023 – воодушевляющая история о том, как сбываются мечты.

Первый фильм кинофестиваля – „ Малевич “ (Malevich, 2019) о художнике-авангардисте с украинскими корнями, повлиявшем на искусство XX века. Зритель получит уникальную возможность увидеть сценарий супрематистского кино, написанный художником в 1930 году и снятый режиссёром Владимиром Луцким в XXI веке.

Программа кинофестиваля предлагает зрителям фильмы из разных стран мира, на разных языках, в разных жанрах. Все фильмы связаны одной главной темой – выбор героев всегда в пользу счастливого будущего, в котором они хотят жить.

Макс, амбициозный подросток, начинает собственное фермерское дело с 500 кур. „Ферма Коко“ (Coco Ferme, 2023) будет показан в День отца при поддержке канадского посольства в Эстонии. Поучительная история для пап подрастающих мальчишек и подростков – начинать бизнес можно в любом возрасте. (7+)

Чего только не сделаешь, чтобы завоевать свою первую любовь. „Сладкая боль утраты“ (Sunce mamino, 2023) о том, что организация бабушкиных похорон для подростка Рели - это единственная возможность завоевать Ану. Сербский режиссёр Коста Джорджевич рассказывает очень нежную историю первой любви... (14+)

Выдающийся художник-эколог и режиссёр Анн де Карбучча в течение последнего десятилетия творчески выражала и документировала угрозы для планеты, созданные человеком, включая засуху, загрязнение океанов пластиком, исчезновение видов животных и культур. Документальный фильм „Защитники Земли“ (Earth Protectors, 2023) не только говорит об экологических проблемах, но и показывает разнообразие нашей планеты. Невероятной красоты кадры.

В фильме „Фантастическая троица“ (Les Trois Fantastiques. 2023) дружба 12-летнего француза Макса и его друзей проверяется на прочность, когда брат возвращается из тюрьмы. Друзья готовы поддерживать друг друга в любых обстоятельствах, но они всегда будут стоять перед нелёгким моральным выбором. (9+)

О хрупкости дружбы и человеческих отношений рассказывает и молодая исландская кинорежиссёрка Нинна Палмадоттир. „Одиночество“ (Einvera, 2023) о дружбе, преобразующей героев, в простой и, одновременно, сложной истории.

„Прекрасные дни“ (Perfect Days, 2023) великого режиссёра Вима Вендерса необычайной тонкости и красоты. Это ода одиночеству и повседневным удовольствиям, которая снята в Японии. Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля этого года, где ему был присужден приз экуменического жюри, а премия за лучшую мужскую роль досталась японскому актёру Кодзи Якусё. Япония выдвинула фильм на „Оскар“ в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“.