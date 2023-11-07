Многодетная Мэрилин Керро стала матерью-одиночкой: „В ближайшее время не буду состоять в отношениях“

Эстонская ведьма воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь. Керро старается быть идеальной мамой для малышей. Бывшие избранники помогают ей заботиться о наследниках, у нее нет к ним претензий.

„Я сейчас не в отношениях и в ближайшее время не буду, — сообщила 35-летняя Мэрилин в личном блоге. — Моей мечтой всегда были дети. В мире есть прекрасные мужчины. Не думаю, что все поголовно манипуляторы и способны только на плохое. Но надо ждать“.

К слову, старших детей Мэрилин Керро родила от норвежца Марка Александра Хансена, который до их знакомства уже был один раз женат. В 2020-м звезда „Битвы экстрасенсов“ сообщила, что рассталась с Марком. В прошлом году Керро мамой в третий раз. От кого родился этот малыш, женщина скрывает.

Сегодня Мэрилин живет в родной Эстонии, большая часть ее времени уходит на воспитание детей.

„Я уже около четырех лет живу в Эстонии. „Битву экстрасенсов“ не смотрю, поэтому не могу сказать, что кто-то меня заинтересовал. Я просто работаю, занимаюсь с детьми, провожу семинары. Это моя жизнь сейчас, и я довольна“, — такими подробностями делилась она не так давно.

Напомним, в прошлом Мэрилин приписывали бурный роман с коллегой по „Битве“ Александром Шепсом. И действительно, молодые люди встречались, но очень короткое время.