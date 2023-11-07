Солиста Måneskin Дамиано Давида заподозрили в романе с известной красавицей

Несколько месяцев назад солист группы Måneskin Дамиано Давид расстался со своей девушкой Джорджией после шести лет отношений. С тех самых пор поклонники гадают, кто же занял сердце 24-летнего итальянского красавчика. А он и рад подкидывать горячий контент: вскоре после разрыва певца поймали в объятиях незнакомки, но ей оказалась просто „подруга“. И все-таки свято место точно пусто не будет — на горизонте появилась новая претендентка на звание возлюбленной рокера, пишет Super.