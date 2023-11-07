Солиста Måneskin Дамиано Давида заподозрили в романе с известной красавицей
Несколько месяцев назад солист группы Måneskin Дамиано Давид расстался со своей девушкой Джорджией после шести лет отношений. С тех самых пор поклонники гадают, кто же занял сердце 24-летнего итальянского красавчика. А он и рад подкидывать горячий контент: вскоре после разрыва певца поймали в объятиях незнакомки, но ей оказалась просто „подруга“. И все-таки свято место точно пусто не будет — на горизонте появилась новая претендентка на звание возлюбленной рокера, пишет Super.
Дамиано уже несколько раз видели в компании американской актрисы и певицы Дав Камерон — звезды Disney Channel, известной по ролям в подростковом сериале „Лив и Мэдди“ и фильмах „Наследники“. Впервые фанаты заметили ее на концерте Maneskin в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке еще в сентябре, а уже в октябре Дав и Дамиано подловили целующимися на вечеринке.
И вот теперь фотографы засняли парочку после концерта в бразильском Сан-Паулу. 27-летняя певица сначала тусовалась на бэкстейдже, а затем вместе с Дамиано укатила на машине куда-то вдаль. Интересно, ждать ли нам совместных „голых“ фото, как с предыдущей девушкой рокера?