ВИДЕО | Лобода оригинально призналась в любви жителям Латвии(1)
Светлана Лобода представила бонус-версию своего последнего хита специально для жителей Балтии. Украинская артистка выпустила специальное издание недавнего трека „Київ-Ніцца“, посвятив его жителям Латвии и назвала его „Рига-Ницца“.
Оригинальная украиноязычная версия, премьера которой состоялась всего неделю назад - эта музыкальная работа о любви сквозь годы и расстояния, несмотря и вопреки обстоятельствам. „Київ-Ніцца“, как и ряд остальных последних хитов Лободы, быстро заполучила признание поклонников.
„Песня „Рига-Ницца“ - мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл отзовется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии“, - комментирует певица.
Услышать песню „Рига-Ницца“ можно уже на всех цифровых платформах и радио-станциях Балтии.