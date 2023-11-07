ВИДЕО | Лобода оригинально призналась в любви жителям Латвии

Оригинальная украиноязычная версия, премьера которой состоялась всего неделю назад - эта музыкальная работа о любви сквозь годы и расстояния, несмотря и вопреки обстоятельствам. „Київ-Ніцца“, как и ряд остальных последних хитов Лободы, быстро заполучила признание поклонников.

„Песня „Рига-Ницца“ - мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл отзовется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии“, - комментирует певица.

Услышать песню „Рига-Ницца“ можно уже на всех цифровых платформах и радио-станциях Балтии.