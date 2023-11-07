Мясо вредит потенции: продукты, которые снижают мужское либидо

Красное мясо

Казалось бы, оно полезно в любом возрасте, но не будем спешить с выводами. Сегодня все чаще можно натолкнуться на продукт с содержанием антибиотиков, гормонов и других добавок, которые могут резко ударить по всему организму. У мужчин чаще страдает репродуктивная система. Диетолог Фрида Харью говорит, что высокое содержание стимулирующих добавок в мясе может привести к сбою гормонального фона. Восстанавливать его придется под наблюдением специалиста, если вы хотите вернуть половое влечение на прежний уровень.

Пиво

По мнению диетологов, пиво — „царь“-продукт, когда речь заходит о вреде для потенции. Что интересно, даже этот известный факт не останавливает мужчин от регулярного употребления напитка в больших количествах. Чем же провинилось пиво, спросите вы? Все дело в том, что в нем содержатся фитоэстрогены, а они подавляют тестостерон. Постепенно мужчина не только теряет интерес к близости, но и набирает вес, что усугубляет и так сложную ситуацию с либидо.

Сахар

Еще один бустер эстрогена — чистый сахар. При употреблении его в количестве больше 30 г. в день наблюдается резкое снижение тестостерона. В результате, мы получаем тот же эффект, что и от пива — повышается эстроген и растет масса тела, причем, речь не о мышечной массе.

Фастфуд

Огромное количество простых углеводов, трансжиров и соли, которые содержатся в бургерах и картофеле фри, медленно, но верно ведет к проблемам в сексуальной жизни. Если не ограничивать употребление этих продуктов, можно заработать серьезные проблемы с сосудами, так как последние не будут справляться с количество холестерина в крови. Нарушения работы сердечно-сосудистой системы заставляют организм бросить все силы на восстановление, о качественной работе репродуктивной системы речь уже не идет.