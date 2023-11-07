Звезда „Игры престолов“ сыграет в украинском фильме

Своими планами знаменитость поделился во время мероприятия NGO, которое состоялось в Лондоне. В „Сніданку з 1+1“ режиссер будущей ленты Ксения Бугримова подробнее рассказала обо всех договоренностях. По ее словам, Джек Глисон хочет перевоплотиться во Владимира Ивасюка, однако она бы хотела, чтобы он сыграл Григория Сковороду.

Бугримова отметила, что уже прислала материал актеру. Сейчас известно, что его агенты с юридической точки зрения рассматривают, настолько этот замысел можно реализовать.

„Он мне очень напоминает Сковороду. Конечно, ему оба предложения очень интересны. Я прислала ему материал. Он сейчас с агентами его рассматривает. Он сказал людям на камеру, что хочет. Но это эмоционально. Далее выступают юридические агенты, которые может и не хотят, а может и хотят“, - уточнила режиссер.

Напомним, что Джек Глисон активно поддерживает украинцев после начала войны с Россией. Знаменитость приезжал в Украину, а также привез с товарищами помощь для украинских военных.