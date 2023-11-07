Друг Леонтьева объяснил, почему артист не возвращается в Россию

Как сообщает „Абзац“, исполнитель может не понимать происходящих в стране событий.

„Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично“, — сказал Герцман.

Он также выразил сомнение, что Леонтьев снова начнет давать концерты. По словам Герцмана, певец уже „наездился по гастролям“.

„Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием“, — добавил он.

Леонтьев уехал из России в 2022 году. Он долгое время не выходил на связь со СМИ и не раскрывал причин отъезда. Артист рассказывал, что приобрел дом в Майами много лет назад, чтобы иметь возможность спокойно ходить по улице без страха быть узнанным.

Певец также рассказывал, что его супруге Людмиле Исакович удалось добиться успеха в бизнесе за границей и по этой причине она осталась в США. Музыкант подчеркивал, что мог отдохнуть от внимания и съемок лишь в Майами.