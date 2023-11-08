Дошутился. Концерты „Пошлой Молли“ отменили в Польше после высказываний лидера группы(4)
В Польше отменили концерты группы „Пошлая Молли“ после того, как ее вокалист Кирилл Бледный оскорбительно пошутил про польский язык и предложил полякам присоединиться к Российской империи, — пишет Meduza.
Организаторы концертов Winiary Bookings сообщили об отмене шоу в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве, которые были запланированы на ноябрь и декабрь.
Бледный 6 ноября записал видео, в котором заявил, что его „бесит“ польский язык, который он охарактеризовал как „уе***ский“. „Чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя. Просто вступите в неё, как раньше. И говорите на нормальном языке“, — сказал Бледный.
Впоследствии музыкант извинился за высказывания и заявил, что пошутил, назвав свое видео „толстенным рофлом“ и „пародией на имперского русского“. Также он напомнил, что родился в Украине. Не помогло.
„Пошлая Молли“ — украинская русскоязычная группа, которую Кирилл Бледный основал в Харькове в 2016 году. Группа исполняет музыку в стиле синти-панк.
Кирилл Бледный покинул Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения. „Пошлая Молли“ принимала участие в концертах благотворительного тура Save Ukraine.