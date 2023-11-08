„Надоело!“ Жена Николая Дроздова устала от вопросов о состоянии здоровья мужа

„Слушайте, мне надоели уже обсуждения всех болезней. Я вообще этот телефон скоро отключу, мне надоели уже звонки, я к нему не подхожу уже“, — отреагировала жена телеведущего Татьяна на просьбу прокомментировать новость.

Супруга ученого подчеркнула, что с ним все в порядке: Николай Николаевич хорошо себя чувствует и не болеет. Зоолог недавно вернулся домой, так как ходил по делам, заключила Татьяна.

Слова женщины подтвердил друг семьи композитор Дмитрий Дунаев. „Всё прекрасно, он находится дома вместе со своей супругой. Голос у Николая Николаевича очень бодрый, ни в какой больнице он не находится“. Он добавил, что информация о его госпитализации — неправильная, кто-то вновь запустил „утку“.