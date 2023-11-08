„Прости, Слава“: комик-импровизатор Дмитрий Позов поддержал пострадавшего от экспресс-брака с вебкамщицей стендапера Комиссаренко

Имя комика Славы Комиссаренко попало в новостные заголовки в конце сентября, когда стало известно о его внезапной свадьбе. Праздничные снимки, искреннее счастье на фото и долгожданный медовый месяц, — казалось, что здесь не будет никаких подвохов и молодых людей ждет счастливая совместная жизнь. Вот только вместо отдыха в компании возлюбленной стендап-комика ждало разочарование — подписчики поспешили рассказать ему о прошлом его избранницы, которая раньше была вебкам-моделью. Раздавленный Слава сразу же вышел на связь с подписчиками. „В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но и молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Нет, я об этой ситуации ничего не знал, а когда спросил о ней, мне соврали“, — написал тогда Комиссаренко.

Слава не смог простить Юлию за обман и пара рассталась. Казалось, жизнь пошла своим чередом, а в блогах комика и его теперь уже бывшей супруги нет и намека на их отношения.

Однако острая тема до сих пор обсуждается не только в Сети, но и коллегами Комиссаренко. Многие возмутились поступком Славы, удивившись тому, как быстро он отрекся от супруги и тому, что он вынес личную ситуацию на суд общественности.

„Как я могу оценить правильно ли поступил Слава Комиссаренко? Если в моменте, когда он писал этот пост, он почувствовал, что ему хочется об этом сказать, возможно именно в посте, или у него не было другого канала связи с людьми, чтобы об этом сообщить. Он сделал ровно так, как считал нужным для себя. Я, кстати, так и не понял, писать ли ему после этого. Мы не настолько близкие друзья. Я вроде хотел поддержать его как-то и не очень даже понял, что ему писать. Прости, Слава, что ничего не написал“, — высказался комик.

Бывшие супруги никак не комментируют свою личную жизнь — Слава занят концертной деятельность, а Юлия уехала в США, чтобы начать все с нуля.

„Сегодня я сдала тестирование и поступила в колледж для изучения углубленного, продвинутого английского и американской культуры. Вообще здесь происходит столько всего интересного, что я решила начать вести свой влог“, — делится бывшая жена Славы с подписчиками.