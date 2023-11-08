Валерия Ланская откровенно рассказала о неизлечимой болезни

В начале года Валерия Ланская рассказала о серьезном заболевании, которое было обнаружено у нее после рождения сына. У артистки диабет первого типа. Как ей живется с этим непростым диагнозом, она рассказала в свежем интервью.

Ланская призналась, что пересмотрела свой взгляд на болезнь. „Я стараюсь относиться к этому философски — как к некой компенсации за все прекрасное, что у меня есть, в том числе и за рождение ребенка, ведь этот недуг возник у меня во время беременности. А сын здоров — и слава Богу“, — поделилась звезда.

Ланская подчеркнула, что диабет не мешает ей работать и жить полноценной жизнью. Главное — соблюдать рекомендации врачей.

„Да, болезнь эта ужасно неприятная, приносит много неудобств и эмоционально выматывает, но с этим можно жить. Тут вопрос скорее в самодисциплине и внутреннем настрое: если относиться к недугу как к данности, он уже не так раздражает. Это не мешает мне жить, работать, рожать“, — объяснила артистка.

Ланская призналась, что теперь, когда у нее диагностирован диабет, посещать медицинские учреждения приходится чаще. При этом звезде свойственно до последнего откладывать визит к доктору.

„Хожу по докторам, когда что-то уже совсем отваливается и понимаешь: само не рассосется. Конечно, в связи с моим диагнозом мне приходится периодически проходить обследования, но я делаю это не чаще, чем раз в год. Короче, я ни разу не ипохондрик“, — призналась Валерия.

Ранее Ланская рассказывала, что пробовала разные способы справиться с диабетом. Актриса даже прибегала к помощи нетрадиционной медицины. Она обращалась к индийским лекарям, которые выписывали ей травяные настройки, но это лечение не принесло результатов.

Валерия призналась, что первые годы скрывала свой диабет, чтобы не потерять работу. Она боялась, что ее перестанут приглашать сниматься в кино и играть в спектаклях, где у артистов часто высокие нагрузки.