Как формируется программа кинофестиваля KinoFF? Вот что скрыто от глаз зрителей

В течение полугода до начала кинофестивалей PÖFF и KinoFF, фильмы со всего мира собираются на специальных веб-платформах. Команда отборщиков смотрят сотни фильмов, чтобы выбрать лучшие. Из лучших фильмов собираются программы.

Мы по крупицам отлавливаем жемчужины из большого списка хороших фильмов, присланных на кинофестиваль PÖFF и соединяем их в ожерелье, опоясывающее три города Ида-Вирумаа.

Процесс составления программы KinoFF довольно прост – посмотреть весь список фильмов, которые прислали нам отборщики PÖFF, выбрать те, которые станут идеальной программой KinoFF. В этом году надо было посмотреть около 120 полнометражных фильмов разных жанров – художественных, документальных, анимационных, фильмов для детей и взрослых.

KinoFF - это фестиваль будущего. В фокусе – фильмы, которые представляют разные версии будущего, где решения и мечты героев могут изменить мир и собственную жизнь. Я держу эту концепцию в голове, просматривая список. Если мы смотрим в будущее, то мы не берём в программу исторические и костюмные фильмы.

Сначала я составляю первоначальный список – что понравилось, какая тема откликнулась, какая история рассказана необычно, в каком жанре, что нового может узнать зритель, что почувствовать, какой опыт получить... Когда я смотрю фильм, я держу в голове зрителей трёх городов – представляю, в каком городе есть зрители для этого фильма.

Какая история будет интересна детям, подросткам, взрослым? О чём поговорить со зрителями через документальное кино? Будет ли, например, интересен канадский фильм детям Йыхви? Готовы ли зрители Нарвы обсуждать опыт людей в итальянско-корейско-арабско-английском фильме? Какой хоррор лучше показать зрителям Йыхви, понравится ли мюзикл нарвитянам?

Потом, когда первый список составлен, я ищу общие темы и точки пересечения. Так проявляется главная тема, которая станет высказыванием фестиваля. В этом году – в будущее через любовь.