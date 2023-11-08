Как формируется программа кинофестиваля KinoFF? Вот что скрыто от глаз зрителей
А вы когда-нибудь думали, почему программа кинофестиваля предлагает именно эти фильмы, а не другие? Ведь в мире ежегодно снимается тысячи фильмов, а в программе KinoFF 2023 года всего 35 полнометражных и короткометражных фильма. Программный директор KinoFF Наталья Маченене рассказывает, что скрыто от глаз зрителей и известно небольшому кругу профессионалов.
В течение полугода до начала кинофестивалей PÖFF и KinoFF, фильмы со всего мира собираются на специальных веб-платформах. Команда отборщиков смотрят сотни фильмов, чтобы выбрать лучшие. Из лучших фильмов собираются программы.
Мы по крупицам отлавливаем жемчужины из большого списка хороших фильмов, присланных на кинофестиваль PÖFF и соединяем их в ожерелье, опоясывающее три города Ида-Вирумаа.
Процесс составления программы KinoFF довольно прост – посмотреть весь список фильмов, которые прислали нам отборщики PÖFF, выбрать те, которые станут идеальной программой KinoFF. В этом году надо было посмотреть около 120 полнометражных фильмов разных жанров – художественных, документальных, анимационных, фильмов для детей и взрослых.
KinoFF - это фестиваль будущего. В фокусе – фильмы, которые представляют разные версии будущего, где решения и мечты героев могут изменить мир и собственную жизнь. Я держу эту концепцию в голове, просматривая список. Если мы смотрим в будущее, то мы не берём в программу исторические и костюмные фильмы.
Сначала я составляю первоначальный список – что понравилось, какая тема откликнулась, какая история рассказана необычно, в каком жанре, что нового может узнать зритель, что почувствовать, какой опыт получить... Когда я смотрю фильм, я держу в голове зрителей трёх городов – представляю, в каком городе есть зрители для этого фильма.
Какая история будет интересна детям, подросткам, взрослым? О чём поговорить со зрителями через документальное кино? Будет ли, например, интересен канадский фильм детям Йыхви? Готовы ли зрители Нарвы обсуждать опыт людей в итальянско-корейско-арабско-английском фильме? Какой хоррор лучше показать зрителям Йыхви, понравится ли мюзикл нарвитянам?
Потом, когда первый список составлен, я ищу общие темы и точки пересечения. Так проявляется главная тема, которая станет высказыванием фестиваля. В этом году – в будущее через любовь.
Теперь с большим вниманием, я пересматриваю список, ещё раз сокращаю, распределяю по городам. Теперь нужен баланс – форматов, жанров, высказываний. Чтобы каждый зритель в своём городе выбрал историю, которую захочет увидеть.
Список выбранных фильмов обсуждаем с генеральным продюсером KinoFF Яной Будковской и отправляем команде PÖFF, а от них идёт запрос правообладателям. Каждый фильм должен быть подтверждён, с каждым – заключён договор и только после этого программа окончательно утверждается.
На больших фестивалях считается хорошим тоном дать слово начинающим кинематографистам, показывать короткометражные фильмы. Например, на PÖFF shorts в этом году поступило более 5 000 фильмов. И отборщики честно смотрят все фильмы! Каждый фильм помечается специальным флагом, чтобы потом, при составлении окончательной программы, быстро найти фильмы по теме, которая будет заявлена в кассете. Каждый фильм – рассказывает о разных, важных, сторонах темы.
В программе KinoFF две кассеты (сборника) короткометражных фильмов: в Йыхви поговорим о любви в неизвестном будущем, а в Нарве – коротыши выпускников BFM и EKA, лучшие работы проекта ShootShoorts. Что волнует молодых, о чём они говорят в начале творческого пути? Обсудим со зрителями.
Составление программы кинофестиваля – это как медитация, где каждый фильм становится частью глубокого размышления. Это магия, когда фильмы, созданные в разных уголках мира, с разными бюджетами и жанровой направленностью, сливаются воедино, создавая уникальное кинособытие. Это искусство, где каждый фильм – как волшебный элемент, добавляющий свой оттенок в мозаику кинофестиваля.
Все фильмы программы кинофестиваля этого года – это фильмы о любви во всех её проявлениях. Команда KinoFF хотела бы, чтобы это чувство передалось и зрителям Ида-Вирумаа. Любовь к ближним, к стране, к планете. Мы вместе строим будущее, а фильмы – это подсказка, что мы не одиноки и каждый из нас способен сделать этот мир лучше, используя свои собственные средства и возможности.