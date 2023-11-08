„Надеть на нее намордник“: после откровений Бритни Спирс выступил продюсер Тимбалэнд

В книге „Женщина во мне“ 41-летняя Бритни рассказывала, как сильно любила возлюбленного. Поп-звезда даже прощала ему измены, лишь бы он был рядом. Отношения исполнителей могли бы продлиться дольше, если бы Спирс не забеременела. Против того, чтобы ребенок пары родился, выступили все близкие блондинки, в том числе Тимберлейк.

Артист убедил девушку, что им рано становиться родителями, ведь их карьера на пике. „Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не были готовы к появлению ребенка в нашей жизни, что мы были слишком молоды“, — писала Бритни.

Они не смогли остаться вместе после тяжелого потрясения. Спирс шокировало, что после аборта в домашних условиях, когда она буквально умирала от невыносимой боли, избранник пришел к ней в ванную и начал играть на гитаре, чтобы таким образом поддержать. Когда союз селебрити распался, Джастин наговаривал на бывшую, намекая, что она ему изменяла. Воспоминания об этом до сих пор причиняют ей боль.

Общественность сочувствует певице и кается, что в то время позволила Тимберлейку наживаться на их разрыве, жалея его. Однако друг солиста NSYNC придерживается другого мнения. Записавший с Джастином и Мадонной хит 4 Minutes Тимбалэнд во время дискуссии вдруг заговорил о мемуарах Бритни, сказав, что она сходит с ума. Увидев многочисленные статьи о приятеле, он боролся с желанием связаться с ним, чтобы своеобразно поддержать. „Я хотел позвонить и сказать: „Джей Ти, ты должен надеть намордник на нее“, — смеясь, бросил он на сцене.

Рэпер добавил, что коллега по шоу-бизнесу лишь пытается „сделать что-то, чтобы привлечь внимание людей“. „Знаешь что? Мы живем в век социальных сетей и… все хотят, чтобы они стали вирусными. Я понимаю, потому что именно так ты зарабатываешь деньги, становясь вирусным“, — подчеркнул он.

Аудитория конференции ликовала, но в соцсетях разразился скандал. Фанаты Спирс утвердили, что это продюсер на самом деле безумен, напомнив, что их кумира держали взаперти последние 13 лет. Многие поклонники творчества Тимбалэнда разочаровались в нем и призывают больше не слушать его музыку.