Люди, не будьте настолько наивными! Более 8000 человек повелись на несуществующий концерт Rammstein в Таллинне

На странице мероприятия в Facebook указано, что Rammstein выступит на Певческом поле в Таллинне 25 июля 2024 года. Указан даже исполнитель на разогреве - Duo Jatekok. Они и раньше выступали вместе с Rammstein во время турне.

Проблема в том, что в официальной программе мирового турне Rammstein концерта в Таллинне нет. В следующем году рокеры действительно проедутся с концертами по Европе, в том числе, например, в Дании и Чехии, но вот в Эстонию пока ехать не планируют.

Тем более, что на следующий день после указанной в Facebook даты у Rammstein запланирован концерт в Германии.

Кроме того, на странице мероприятия в Facebook организатором концерта на отмечена ни официальная страница Rammstein, ни какое-либо агентство, которое занимается в Эстонии проведением концертов. Мероприятие в Эстонии создала фан-группа Rammstein из Германии и две якобы фирмы по организации мероприятий, у которых на двоих всего 300 подписчиков.

Стоит также помнить, что в Эстонии настолько масштабные концерты обычно объявляются через известные агентства и по традиции в СМИ.

На странице на первый взгляд выглядящего реальным мероприятия 7800 человек ответили, что заинтересованы, а более 600 и вовсе собрались точно прийти на концерт. С каждым часом цифры растут. Надеемся, что все эти люди не станут 25 июля штурмовать Певческое поле!