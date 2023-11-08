ФОТО | На принца Уильяма „напали“ в Сингапуре: во время рукопожатия его укусили за руку

Накануне важного события, а именно недели вручения наград Earthshot Prize, принц Уильям посетил Сингапур. На этот раз он был без очаровательной принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. А во время общения с людьми со знаменитостью произошел курьезный случай.

Во время диалога с людьми в торгово-развлекательном комплексе принц Уэльский очаровался маленькой девочкой Альбани Коста, которую держала мама на руках. Ребенок в ответ ухватился за палец принца и даже потянул его в рот.

„Мне нужен мой палец. Мне нужен мой палец назад“, - с юмором отреагировал на выходку малыша принц Уильям.

Напомним, что обычно принцесса Уэльская проявляет свою любовь к детям, обнимая и беря их на руки. Уильям в основном более сдержан в эмоциях, но в этот день ему повезло.