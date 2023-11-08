Фестиваль струнных инструментов соберет в Таллинне виртуозов смычка со всего мира

Фестиваль откроется в четверг в 19:00 в таллиннском концертном зале „Эстония“ программой „Просветлённая ночь“. Великолепные творения Арнольда Шёнберга и Вольфганга Амадея Моцарта исполнят скрипачи Флориан Дондерер и Трийн Руубель, альтисты Ксанди ван Дейк и Андрес Кальюсте, а также виолончелисты Йоханнес Вялья и Теодор Синк.

В пятницу вечером в 19:00 в Кадриоргском замке зрителей порадует концерт „Виола да Гамба“. Ансамбль в составе Маркуса Куйкка, Энтони Марини, Йоханны Рандвере и Виллу Вихермяэ представит зрителям произведения Клода Ле-Жёна, Альфонсо Феррабоско II, Томаса Томкинса и Уильяма Бёрда.

В Йыхвиском концертном зале в пятницу вечером в 19:00 публику ждет выступление немецкого скрипача-виртуоза Коли Блахера и Таллиннского камерного оркестра. Прозвучат „Времена года“ Антонио Вивальди и „Метаморфозы“ Рихарда Штрауса. Почти 10 лет музыкант с балтийско-немецкими корнями Коля Блахер был первой скрипкой в Берлинском филармоническом оркестре и Люцернском фестивальном оркестре. Сейчас Блахер выступает на крупнейших сценах мира и в равной степени наслаждается ролью солиста, приглашенного концертмейстера и камерного музыканта. Таллиннская публика сможет насладиться концертом Коли Блахера и Таллиннского камерного оркестра в субботу в 19:00 в концертном зале „Эстония“.

В Пярнуском концертном зале в субботу в 19:00 выступит американский струнный квартет Calidore. В исполнении скрипачей Джеффри Майерса и Райана Миэна, а также альтиста Джереми Берри и виолончелистки Эстель Чой прозвучит струнная музыка Людвига ван Бетховена, Эриха Вольфганга Корнгольда и Франца Шуберта. Таллиннская публика сможет услышать струнный квартет в воскресенье в 17:00 в концертном зале „Эстония“.