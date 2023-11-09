09.11.2023, 10:25
Стало известно, кому достался в наследство легендарный хутор Эдгара Сависаара
ФОТО: | Õhtuleht
Политика Эдгара Сависаара сопровождали скандалы даже после того, как у он ушел в мир иной. Недавно закрутилась шумиха вокруг книги про покойного политика, которую выпустила его помощница, но которая не понравилась его детям. Однако без внимания осталось то, кто же получил в наследство хутор Хундисильма, принадлежавший Сависаару.
Из земельного кадастра следует, что хутор Хундисильма, откуда Эдгар Сависаар долгое время руководил Центристской партией, унаследовал его 34-летний сын - Эдгар Сависаар-младший, который родился от второго брака политика с Лийс Реммел. От этого брака у Сависаара также есть дочь Мария.