Шоубиз
09.11.2023, 10:25

Стало известно, кому достался в наследство легендарный хутор Эдгара Сависаара

 
Эдгар Сависаар
Эдгар Сависаар
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Политика Эдгара Сависаара сопровождали скандалы даже после того, как у он ушел в мир иной. Недавно закрутилась шумиха вокруг книги про покойного политика, которую выпустила его помощница, но которая не понравилась его детям. Однако без внимания осталось то, кто же получил в наследство хутор Хундисильма, принадлежавший Сависаару.

Из земельного кадастра следует, что хутор Хундисильма, откуда Эдгар Сависаар долгое время руководил Центристской партией, унаследовал его 34-летний сын - Эдгар Сависаар-младший, который родился от второго брака политика с Лийс Реммел. От этого брака у Сависаара также есть дочь Мария.

После смерти Сависаара долго обсуждалось, что же станет с Хундисильма? Сам хозяин хутора хотел, чтобы там сделали дом-музей, но перед тем, как недвижимость перешла Сависаару-младшему, старший сын политика Эрки Сависаар эти планы не подтвердил.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии