Стало известно, кому достался в наследство легендарный хутор Эдгара Сависаара

Политика Эдгара Сависаара сопровождали скандалы даже после того, как у он ушел в мир иной. Недавно закрутилась шумиха вокруг книги про покойного политика, которую выпустила его помощница, но которая не понравилась его детям. Однако без внимания осталось то, кто же получил в наследство хутор Хундисильма, принадлежавший Сависаару.