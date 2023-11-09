Деми Мур в шоке: Брюс Уиллис перестал узнавать бывшую супругу

По приезде Деми навестила бывшего супруга, а тот её не узнал. Не вспомнил он и то, что был женат на ней 13 лет и что она мама трёх его дочерей. „Она поддерживала связь с Эммой (Хеминг — нынешней супругой актёра) и их детьми, но понятия не имела, что он настолько плох“, — рассказал знакомый актрисы изданию Closer. Но есть, добавляет источник, и положительные моменты. Брюс, к счастью, всё ещёузнает Эмму и их наследниц, радуется встрече со своим пока единственным внуком — сыном Румер.