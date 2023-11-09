Шоубиз
09.11.2023, 09:34

Деми Мур в шоке: Брюс Уиллис перестал узнавать бывшую супругу

 
Bruce Willis and Demi Moore arrive for the screening of "le Cinquieme Element" at the opening of the 50th Cannes Film Festival
Bruce Willis and Demi Moore arrive for the screening of "le Cinquieme Element" at the opening of the 50th Cannes Film Festival
ФОТО: ERIC GAILLARD | Reuters

Бывшая жена Брюса Уиллиса, Деми Мур, буквально убита горем. Осознала всю серьезность ситуации звезда после того как вернулась из продолжительного отпуска в Италии, — пишет Super.

По приезде Деми навестила бывшего супруга, а тот её не узнал. Не вспомнил он и то, что был женат на ней 13 лет и что она мама трёх его дочерей. „Она поддерживала связь с Эммой (Хеминг — нынешней супругой актёра) и их детьми, но понятия не имела, что он настолько плох“, — рассказал знакомый актрисы изданию Closer. Но есть, добавляет источник, и положительные моменты. Брюс, к счастью, всё ещёузнает Эмму и их наследниц, радуется встрече со своим пока единственным внуком — сыном Румер.

Но в целом, увы, новости о состоянии здоровья актёра надежд не вселяют. Друг Брюса недавно рассказал, что он больше не читает и практически не говорит. А его дочь Таллула призналась, что признаки сложнейшей формы деменции заметила у отца ещё несколько лет назад.

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