Алла Пугачева готова вернуться на сцену, но стоить это будет очень дорого

Таким образом, ценник за выступление Аллы Борисовны взлетел на 150 тысяч долларов по сравнению с 2020 годом. Тогда гонорар артистки был около 350 тысяч долларов без учета дороги, проживания и прочих условий райдера.

Известно, что охотнее всего Примадонна готова петь на Кипре, где у неё и её мужа Максима Галкина есть недвижимость, и в Дубае. Российскую столицу Алла Борисовна тоже рассматривает. Но при соблюдении ряда условий: прежде всего, выступление должно быть тайным — без появления информации в СМИ, провокаций и съемок на телефоны.