Из балерин в дирижеры: уроженка Нарва-Йыэсуу стала музыкальным руководителем Английского национального балета

Мария Селецкая училась танцу в Таллиннском балетном училище, Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге и в Таллинском университете. Танцевала партии в театре „Эстония“, Берлинском государственном балете, Цюрихском балете и Королевском балете Фландрии.

После травмы, полученной в Антверпене, Селецкая начала брать уроки дирижирования, изучала теорию музыки, гармонию и оркестровку в музыкальном колледже Беркли. Оставив балет, в 2017 году она дебютировала как дирижер в Штутгартском балете, а позже работала почти со всеми театрами, где ранее была танцовщицей.