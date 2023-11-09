09.11.2023, 14:00
Это много или мало? Налоговая раскрыла, сколько скандальная красавица Эрна Хуско заработала за прошлый год
ФОТО: Ekraanitõmmis
Налоговый департамент Финляндии обнародовал налоговые данные да прошлый год, поэтому все могут удовлетворить свой интерес и взглянуть, сколько известные финны заработали в 2022 году. Есть там и информация о скандальной блогерке эстонского происхождения Эрне Хуско.
За последние годы и в Эстонии, и в Финляндии вовсю процветает „блогерство“ - новые инфлюэнсеры появляются как грибы после дождя! В Финляндии особенно популярны фитнесс-блогеры, которой как раз и является Эрна Хуско.