Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид после ее поддержки Палестины

Ранее супермодель палестино-голландского происхождения Хадид высказалась по поводу атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля. „Глубоко в своем сердце я верю, что ни один ребенок, ни один человек нигде не должен быть разлучен со своей семьей ни временно, ни на неопределенный срок. Это относится как к израильскому, так и к палестинскому народу“, — написала она.

Хадид подчеркнула, что „у войн есть законы и они должны соблюдаться“.

„В Газе назрел неотложный гуманитарный кризис, которым необходимо заняться. Семьи нуждаются в доступе к воде и продовольствию. Больницам нужно топливо для питания генераторов, ухода за ранеными и поддержания жизни людей“, — написала модель.

Кроме того, Хадид призвала оказать влияние на мировых лидеров, чтобы они „не забывали о потребностях народа Газы“.

Ранее об обострении палестино-израильского конфликта написала ее сестра, модель Джиджи Хадид. Она заявила, что сочувствует палестинцам, „вынужденным жить в оккупации“, и подчеркнула, что поддерживать движение „Свободная Палестина“ и придерживаться пропалестинских взглядов не означает „быть антисемитом“.

После этого семейству Хадид начали поступать анонимные угрозы — а теперь дошло и до финансовых „санкций“.

В ответ пользователи соцсетей из числа пропалестинских активистов запустили хештег #BoycottDior. Также противники нововведения призвали бойкотировать всю продукцию конгломерата люксовых брендов LVMH. В него входят такие торговые марки, как Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy и другие.