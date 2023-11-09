Голливудские актеры достигли предварительного соглашения со студиями. Забастовка закончена

Соглашение, говорится в заявлении SAG-AFTRA, предусматривает увеличение минимального размера сверхурочных выплат, регулирование использования искусственного интеллекта, повышение пенсионных и медицинских отчислений, а также впервые устанавливает бонус для актеров за трансляцию их работы на стриминговых платформах.

Общую стоимость соглашения со студиями в SAG-AFTRA оценивают более чем в один миллиард долларов. Детали соглашения будут обнародованы после того, как его одобрит Национальный совет SAG-AFTRA.

Профсоюз поблагодарил своих членов „за преданность делу, самоотдачу и солидарность на протяжении всей этой забастовки“. „Именно благодаря ВАМ эти перемены к лучшему стали возможны“, — говорится в заявлении.

SAG-AFTRA проводил забастовку с середины июля 2023 года совместно с Гильдией сценаристов Америки (WGA) и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). WGA и AMPTP 25 сентября объявили, что им удалось достичь предварительного соглашения со студиями. Профсоюз актеров тогда поздравил коллег с победой и заявил, что продолжит добиваться выполнения своих требований.

Из-за забастовки в Голливуде были сдвинуты сроки выхода сериалов и фильмов, а также отложено вручение премии „Эмми“.