Сын Жени Белоусова потребовал половину наследства спустя четверть века после смерти отца

„Роман просит признать за ним право на его долю — это одна вторая от наследственной массы — и передать права на интеллектуальную собственность“, — уточнил Жорин. Он объяснил, что к Роману обратилась съемочная группа, которая снимает фильм про Белоусова, и попросила разрешения на использование песен в фильме. Так выяснилось, что наследство на авторские права песен не оформлялось.

„Дочь Белоусова Кристина и Роман вместе отправились к нотариусу, чтобы Роман вступил в наследство, но в дело вмешалась мать Кристины и сказала, что Роману ничего не положено“, — объяснил Жорин, добавив, что тем самым были нарушены права его клиента.

В иске указано, что на момент ухода из жизни Евгения Белоусова Роману было четыре года, и он, как несовершеннолетний на тот момент, и сейчас имеет право на наследство, считает его защита.

Жени Белоусова не стало в 1997 году. Его имущество полностью досталось дочери Кристине от бывшей жены Елены Худик. Роман был рожден вне брака, но отцовство было установлено официально в 1998 году, следует из иска.