Шоубиз
09.11.2023, 20:30

Новая солистка Artik & Asti Севиль сделала пикантную пластическую операцию

 
Севиль
Севиль
ФОТО: Youtube

Певица Севиль Велиева с самого первого дня в группе Artik & Asti собирает восхищённые отзывы о своей точеной фигуре. Но нет предела совершенству! Как стало известно Super, недавно девушка решилась на кардинальные изменения во внешности.

Севиль перенесла операцию по увеличению груди. Теперь певица — гордая обладательница третьего размера. При этом Велиева сама не спешила поделиться такой новостью с аудиторией, но дотошные журналисты выяснили всё самостоятельно. Да и при очной встрече смогли убедиться во всём. До стриптиза дело не дошло, но на красной дорожке певица появилась в розовом облегающем платье.

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RusDelfi
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