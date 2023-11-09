Новая солистка Artik & Asti Севиль сделала пикантную пластическую операцию

Севиль перенесла операцию по увеличению груди. Теперь певица — гордая обладательница третьего размера. При этом Велиева сама не спешила поделиться такой новостью с аудиторией, но дотошные журналисты выяснили всё самостоятельно. Да и при очной встрече смогли убедиться во всём. До стриптиза дело не дошло, но на красной дорожке певица появилась в розовом облегающем платье.