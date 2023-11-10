ФОТО | Молодой бразильский певец умер после укуса паука

Незадолго до смерти Дарлин публиковал в соцсетях ужасающие снимки, на которых видно, как его кожа под левым глазом почернела от укуса паука.

Певец обращался в больницу и после нескольких дней мучений, 6 ноября, он умер. В медучреждение попала и его 18-летняя падчерица, ее паук укусил в ногу. Состояние девушки медики описывают как стабильное.

Оба находились дома в Мирасема-ду-Токантинс, микрорегионе Бразилии, и хищник проник в их жилье. Известно, что страна — родина странствующего паука, в 2007 году его признали самым ядовитым животным.

Как рассказала жена погибшего певца, он пожаловался на состояние 31 октября. „Он почувствовал слабость в теле, и его лицо начало темнеть в тот же день. Он отправился в больницу и был госпитализирован в это воскресенье“, — поделилась в беседе со СМИ женщина. Сейчас выясняется точная причина смерти Мораиса.