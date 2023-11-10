Лицо Зака Эфрона больше не двигается: актер увлекся ботоксом

В недавнем интервью 36-летний Зак Эфрон представил новый фильм про профессионального рестлера „Стальная хватка“. Однако внимание зрителей было приковано не к экшену, а ко внешности главного героя. „Что случилось с его лицом?“; „А что с челюстью?“; „Его лицо теперь такое огромное“, „Черт возьми, оно даже не двигается“; „Боже мой, Зак, что с тобой случилось?!“ — писали шокированные пользователи Сети.

Комментаторы злятся на актера, который испортил свое красивое лицо постоянными вмешательствами. „Ему просто нравится пластическая хирургия“, — негодуют фанаты. Но самые верные из них вспомнили, что у актера были серьезные причины для преображения. Так, он якобы раздробил челюсть в результате несчастного случая. И ему пришлось перенести ряд операций.

Действительно, в интервью звезда „Классного мюзикла“ признавался, что бежал по скользкому полу в носках, поскользнулся и ударился подбородком о гранитный бортик фонтана. Потерял сознание, а когда очнулся, почувствовав, что его подбородок „болтается отдельно от лица“.

Звезде потребовалось длительное восстановление после операций, он ходил к физиотерапевту на процедуры, о косметических вмешательствах не сказал ни слова. „Жевательные мышцы просто выросли“, — делился он.

Зак, похоже, иронично относится к своей внешности и не реагирует на шутки в Сети. А хейтеры меж тем говорят, что он стал похож на лорда Фаркуада из мультфильма „Шрек“. „Он выглядит так, как если бы лорд Фаркуад попал в тренажерный зал“; „Лорд Фаркуад, но в 21-м веке“; „Я вижу, лорд Фаркуад тренируется“, — смеются недоброжелатели.

Впрочем, у артиста давно уже появился иммунитет к хейту. „Если бы я внимательно относился к тому, что другие люди думают обо мне, я бы определенно не смог выполнять свою работу“, — делился Эфрон.