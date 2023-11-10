Дочь Владимира Машкова получила американское гражданство

38-летняя Машкова не унывает, оставшись без работы в России — теперь она нацелена исследовать новые горизонты. Так, Мария похвасталась, что получила роль в проекте. „Скоро мой дебют в американском сериале и дебют в американском кино. Нервничаю и взволнована одновременно“, — написала она в социальных сетях.

Также артистка раскрыла, что получила долгожданные документы. „Присоединилась к мужу и дочерям — стала гражданином Америки! Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного“, — порадовалась блондинка.

С этим событием ее поздравила Вера Брежнева, которая теперь обосновалась в Риге. Достижение отметили и другие подписчики Машковой. „Это мой любимый пункт, если честно. Невероятные ощущения!“ — восклицает Мария.

Известно, что между Владимиром и Марией напряженные отношения из-за острого политического вопроса. Дочь звезды горюет, что он поддерживает российскую армию и гордится своей позицией. Владимир Львович же осуждает коллег по театру и кино, кто перебрался за границу в трудное для страны время.

Наследница артиста не устает обращаться к нему с надеждой на примирение. В каждом послании Мария отмечает, как сильно любит папу и скучает по нему. „P.S. „Помни о лучших движениях своей души, и мир будет у твоих ног“. Это папа мне как-то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда“, — обращалась в личном блоге она.