10.11.2023, 13:30
Кинг-конг жив! Джаред Лето забрался по фасаду на Эмпайр-стейт-билдинг
ФОТО: Youtube
Джаред Лето самостоятельно забрался по фасаду на вершину Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Подвиг был приурочен к гастрольному туру своей группы 30 Seconds to Mars, которое пройдет в следующем году. Кстати, Лето стал первым человеком, которому официально разрешили взобраться на знаменитый небоскреб. До этого туда забирались только кинг-конги и те в фильмах — 1933 и 2005 годов.
„Меня всегда восхищал Эмпайр-стейт-билдинг. И я люблю лазать по горам. По правде говоря, я был скорее взволнован, чем нервничал. Но я должен признаться, что это было очень тяжело. Это было намного сложнее, чем я думал“, — рассказал актер.