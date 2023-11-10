Православные активисты потребовали лишить Наталию Орейро российского гражданства

По информации канала, соответствующее обращение уже направлено в Генеральную прокуратуру и МВД.

„Певица „целенаправленно занимается пропагандой содомии“, а на самом шоу появилась с голой грудью, что тоже не очень хорошо“, — заявил автор обращения Иван Квасницкий. По его словам это случай уже не первый для Орейро, артистка занимается пропагандой ЛГБТ „систематически“.

Квасницкий подчеркнул, что не считает лишение певицы российского гражданства суровой мерой, так как она все равно не живет в РФ. Он также предположил, что Орейро использует гражданство Российской Федерации, чтобы уходить от налогов в своей стране.