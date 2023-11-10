У Юрия Соломина развилась деменция. Или нет?

По данным издания, актер дезориентирован в пространстве, его речь и движения заторможены. Кроме того, худрук Малого театра не помнит, как оказался в больнице, а также некоторые другие события из своей жизни.

На данным момент, отмечает Mash, Юрий Соломин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Однако вучка Соломина Александра опровергла эти сообщения. „Юрий Мефодьевич всех узнает, все факты воспринимает и помнит“, — отметила родственница. Она добавила, что актеру после перенесенного инсульта было сложно двигать левой частью тела, но сейчас проблем с этим нет.