ФОТО | В Нарве фильмом про Алику Милову стартовал кинофестиваль KinoFF

На церемонии открытия присутствовала сама героиня фильма, а также режиссер Михаил Вальтфогель, которые в режиме блиц-интервью рассказали о создании документальной картины, истоках совместного сотрудничества, а также о том, какое значение Нарва имела в становлении юной певицы, представляющей страну на главном европейском конкурсе.

- Честно говоря, сначала я отнеслась к идее скептически, - призналась Алика. - На Евровидении и так много публики, много интервью, много камер. А тут еще одна дополнительная камера, которая за мной постоянно следит... Но я доверилась Михаилу, и всё получилось удачно.

- Я еще во время съемок шоу „Браво“ на канале ETV+, продюсером которого я являлся, говорил знакомым: „Алика - готовая звезда, подписывайте с ней контракт, но никто меня тогда не послушал, Алике было 15 лет. А сам я - продюсер и режиссер, но не музыкальный агент, - смеется Михаил.

Сам фильм раскрыл Алику с совершенно незнакомой стороны, показал изнанку „Евровидения“, впервые на широком экране были показаны детские архивные кадры, где 9-летняя будущая звезда и исполняет свои песни и придумывает название для своего первого альбома.

В программе KinoFF:

15 полнометражных фильмов для детей, молодёжи и взрослых,

20 короткометражных фильмов,

25 фильмов проекта ShootShorts в программе Industry Day.

Программа кинофестиваля предлагает зрителям фильмы из разных стран мира, на разных языках, в разных жанрах. Все фильмы связаны одной главной темой – выбор героев всегда в пользу счастливого будущего, в котором они хотят жить.