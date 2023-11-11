Михаил Ефремов отметил 60-летие в колонии и получил квартиру в центре Москвы

Никто из близких к известному артисту в этот день не приехал. Подарков не прислали. Словом, у заключенного был бы обычный день, если бы не сотрудники, которые не забыли о личном празднике. „У нас все стандартно. Сами сотрудники поздравили его, но только словами“, — передали представителя учреждения.

Тем не менее, именно на юбилей Ефемов получил довольно дорогой подарок — трёхкомнатную квартиру в центре Москвы. С ней произошла странная история. В октябре стало известно о смерти дяди Ефремова, который и завещал недвижимость. Однако за два месяца до кончины Александр Покровский изменил свое решение и потребовал, чтобы его финансы передали семье погибшего Захарова, а недвижимость отошла государству. Соответствующие бумаги были переданы юристам адвокатского бюро Москвы.

Недавно выяснилось, что у недвижимости объявились новые „хозяева“, близкие друзья Покровского и его жены – Алексей и Наталья Громовы, владеющие половиной квартиры. Супруги утверждают, что у них была договоренность с Ефремовым, якобы он отдаст им свою долю недвижимости в обмен на уход за пожилым Александром Покровским. Алексей утверждает, что безуспешно пытался связаться с актером в колонии.

Адвокаты несколько недель изучали новые обстоятельства и приняли решение в пользу Михаила Олеговича. По словам экспертов, в нынешней ситуации нет шансов что-либо изменить, несмотря на рукописное завещание и видеообращение покойного концертмейстера.

„В день рождения актёра юристы приняли решение, что даже не будут пробовать с этими „доказательствами“ вступать в судебные баталии с Ефремовым“, - сообщил Telegram-канал SHOT.