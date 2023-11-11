Умер из-за дыма от лесных пожаров актер фильмов „Рэмбо 3“ и „Жемчужина Нила“ Спирос Фокас

Жена кинозвезды, Лилиан, опубликовала фотографию еще молодого мужа. „Теперь он летит высоко“, - подписала снимок избранница артиста. Друзья, близкие и поклонники Спироса выразили соболезнования.

Спирос Андруцопулос появился на свет 17 августа 1937 года. Его школьные годы прошли в Патрах. Когда будущему актеру исполнилось девять, он вместе с семьей переехал в Афины. Уже тогда Фокас заинтересовался кинематографом. Он прогуливал уроки, чтобы смотреть фильмы, и мечтал появиться в кадре.

Будучи студентом театральной школы, Спирос сыграл в своем первом фильме. Ему досталась роль Янноса в картине „Кровавый закат“ режиссера Андреаса Ламбринос. Затем Фокос снялся в лентах „Мессалина, императрица Венеры“ и „Смерть друга“. Актер обрел особую популярность в Италии. Фактически она стала для него вторым домом. Спирос продолжил учиться в Риме, а затем остался в нем жить и работать.

Постоянное присутствие в Италии не позволило кинозвезде достичь широкой славы в родной стране. Тем не менее, Спирос получил роли в нескольких греческих картинах. Ими стали „Трефовая дама“, „Стефания“, „Любовь на горячем песке“ и другие.

Новой ступенью в карьере для Фокоса стал Голливуд. В 1985 году актера пригласили сыграть в приключенческом фильме „Жемчужина Нила“ режиссера Льюиса Тига. Наиболее запоминающимся стало появление Спироса в боевике „Рэмбо 3“, где главного героя воплотил Сильвестр Сталлоне. Еще один известный проект в фильмографии артиста – культовый сериал „Она написала убийство“ с Анджелой Лэнсбери. Спирос снялся и в драме „Рокко и его братья“ с Аленом Делоном.

После многолетней работы в США Фокас решил не оставаться там. Актер вернулся на родину. Он был женат четыре раза. Впервые Спирос узаконил отношения с избранницей в 21 год. На своей последней возлюбленной, Лилиан, артист женился, когда ему было 76. Родных детей у Фокаса не осталось. Однако у Лилиан есть дочь от предыдущего избранника, ее зовут Константина. Спирос считал ее своим ребенком.