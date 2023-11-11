„Отпускаю изжившие себя отношения“: Джанабаева намекнула на развод с Меладзе?

Валерий Меладзе не живёт с супругой, родившей от него троих детей – сыновей Константина, Луку и дочь Агату. Исполнитель хита „Красиво“ дает концерты в Эмиратах, Германии и других странах. Недавно 58-летний певец воссоединился с бывшей женой на свадьбе дочери Инги в Грузии.

Джанабаева между тем осталась в Москве. Звезда играет в спектакле „Вредные привычки“, ее партнерами являются Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако.

Теперь же Альбина намекнула на развод с Валерием Шотаевичем. „Казалось бы, на первый взгляд банальная мысль, „Если хочешь, чтобы пришло новое в твою жизнь, отпусти старое“, работает и актуальна… Бывает страшно и непонятно, что же дальше, но никто лучше вас не знает, что именно пора отпустить… Изжившие себя отношения, прежние установки или отслужившие вещи. Вперед к новому“, - написала бывшая солистка группы „ВИА Гра“ в личном блоге.

Также стало известно, что Джанабаева почти в три раза подняла ценник на свои корпоративы. „Еще весной этого года, когда только начали отменять концерты Меладзе, Джанабаева соглашалась на корпоративы за 8500 евро и весьма неприхотливый райдер: немного закусок и туалет в гримерке. Теперь мать троих детей готова петь за 25 тыс. евро +7% сверху“, - сообщил Telegram-канал SHOT.

Тем временем старший брат Валерия Меладзе Константин недавно разорвал отношения с ещё одной солисткой „ВИА Гры“, Верой Брежневой. Константин Шотаевич остался жить в Испании, а поп-звезда вернулась в Киев.