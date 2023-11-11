„Если бы только у нас было больше времени...“ Дочь Брюса Уиллиса рассказала об общении с теряющим разум отцом

Летом Таллула рассказывала, что папа еще узнает ее. Но грустила, отмечая, что актер постепенно забывает о семейном прошлом. „Он все еще знает, кто я, и загорается, когда я вхожу в комнату. Я продолжаю метаться между настоящим и прошлым, когда говорю о папе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды, с которыми я так неохотно расстаюсь. Я всегда подмечала в себе черты его личности и знаю, что мы были бы хорошими друзьями, если бы только у нас было больше времени“, — говорила она в интервью Vogue.

Сейчас Уиллис отмечает, что перестала печалиться, ведь отец продолжает жить и находится рядом с ними. „Он такой же. И я думаю, что это лучшее, о чем можно мечтать. Я испытываю любовь, когда я с ним. Это мой отец, и он любит меня. Также для нас крайне важно распространять информацию о заболевании (лобно-височной деменции). Мы всей семьей боремся за то, чтобы помочь другим людям изменить это, сделать из этого что-то прекрасное“, — раскрыла дочь Деми Мур.

Так, Таллула уже сохраняет воспоминания об отце. „Каждый раз, когда я прихожу в дом отца, я делаю тонны фотографий — всего, что вижу. Я как археолог, разыскивающий сокровища в вещах, на которые раньше не обращала особого внимания. Я обнаружила, что пытаюсь задокументировать голосовые сообщения. Когда его не будет рядом, они станут напоминанием о нем“, — добавила брюнетка.

Нынешняя жена Брюса откровенничала, что им действительно непросто, страдает вся семья. „Слабоумие — это тяжело. Тяжело для человека, которому поставлен диагноз. Тяжело для его семьи, — признавалась Эмма. — И когда говорят, что это семейная болезнь, так оно и есть. Одна из вещей, за которую в ответе лобная доля мозга — это самосознание. Некоторые теряют его в первую очередь, другие сохраняют дольше“.

В 68-летие мужа женщина поделилась своими переживаниями и при этом горько плакала. „Я получаю сообщения, в которых люди говорят мне, мол, я такая сильная. Пишут: „Я не знаю, как тебе это удается“. У меня нет выбора. Я ведь еще воспитываю двоих детей, — вздыхала она. — Но у меня действительно каждый день бывают моменты грусти. И я чувствую печаль сегодня, в его день рождения“.