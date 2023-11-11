Последняя песня The Beatles побила несколько рекордов

Как отметили в компании, в день релиза песня всего за десять часов поднялась на 42-е место чарта, а уже 10 ноября заняла в нем первое место. Таким образом, The Beatles побили свой собственный рекорд, возглавив британский хит-парад в 18-й раз. При этом абсолютный рекорд принадлежит Элвису Пресли — британский хит-парад возглавляла 21 его песня.

Кроме того, первая за 27 лет песня The Beatles поставила еще несколько рекордов. Например, рекордным оказался разрыв между двумя композициями группы на первом месте хит-парада — 54 года. Последний раз это была „The Ballad of John and Yoko“ в 1969 году.

Так же рекордным оказался интервал между первым и последним синглом группы, возглавившим хит-парад — 60 лет и 6 месяцев. Впервые песня The Beatles заняла первую строку хит-парада в мае 1963 года. Это была композиция „From Me to You“. Помимо этого, The Beatles стали самой старой группой по главе британского чарта.

„Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!“, — прокомментировал ситуацию Пол Маккартни.