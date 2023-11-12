После общения с Викой Цыгановой Юрий Дудь может стать фигурантом уголовного дела

По словам собеседника агентства, поводом для проверки стало „поступившее обращение от общественника“ по поводу публикации интервью Дудя с певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом. При этом ТАСС отмечает, что ранее донос на Дудя написал активист Виталий Бородин, который известен в первую очередь именно доносами. По его словам, Дудь на протяжении всего интервью „в циничной и уничижительной форме“ высказывался о действиях вооруженных сил.

Вадим Цыганов доволен таким поворотом событий: „Я думал, что он православный христианин, как он говорил, а он обманул. За обман надо судить. Рептилоиды не могут быть православными христианами. Слава богу, что на это обратили внимание. Многие говорят, что мы сумасшедшие. Может быть, оно так и есть, но дискредитация существует“.А Вика Цыганова предложила Дудю поехать на войну и там доказать, что „он любит Россию, что он за правду, что он православный“.