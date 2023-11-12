На улице ночуй! Отели Буэнос-Айреса отказываются заселять Роджера Уотерса из-за его антиизраильской позиции

Бронь отменена также для всех музыкантов из команды Уотерса. Сооснователь группы Pink Floyd планирует дать в Буэнос-Айресе два концерта — 21 и 22 ноября. Как выяснили журналисты, номера для Уотерса и его музыкантов пытались забронировать в отеле Alvear Palace, но и там получили отказ по той же причине.

2 ноября журналист Гленн Гринвальд опубликовал на своем YouTube-канале интервью с Роджером Уотерсом, в ходе которого музыкант высказал свои мысли о нападении на Израиль 7 октября и об арабо-израильском конфликте. По словам Уотерса, он не уверен, что нападение совершили действительно палестинские боевики. „Как израильтяне могли не знать, что должно произойти? Трудно сказать, что произошло на самом деле“, — говорил музыкант. Уотерс заявил также, что палестинцы имеют полное право „сопротивляться оккупации“ и что „израильтяне выдумали истории об обезглавленных младенцах“.

Уотерс много лет выступает в поддержку Палестины и критикует Израиль. На обвинения в антисемитизме музыкант отвечает, что выступает не против евреев, а против сионизма.