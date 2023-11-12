Налетай на дельтаплане — подешевело: Валерий Леонтьев снизил финансовые запросы на свои выступления

По данным канала, за свой концерт Леонтьев теперь просит не $150 тысяч, а „всего“ $120 тысяч (но можно договориться и на $100 тысяч). Даты у Леонтьева полностью свободны, а райдер остался неизменным, предположительно, чтобы привлечь больше потенциальных заказчиков.

Леонтьев по-прежнему просит предоплату 50% за свой концерт, а также настаивает на личном автомобиле Mercedes-Benz для поездки от отеля к месту выступления. Также музыкант требует, чтобы рядом с ним в гостинице поселили его охранников, и просит заклеить черными пакетами окна в люксовом номере отеля. По данным канала, среди обязательных условий райдера Леонтьева также присутствуют несколько бутылок виски Macallan, мясная нарезка и суточные в размере $300.