Ники Минаж пожалела о пластике

Снявшаяся для обложки издания 40-летняя рэперша обнаружила, что была красивой и до пластических операций. „Гарантирую, если вы измените что-то в своем теле, сделаете операцию и все такое, вы, скорее всего, не обязательно, но скорее всего, однажды оглянетесь и скажете — а я ведь и так была хороша“, — рассуждает звезда.

По словам Минаж, она решила сделать пластику, потому что ей не нравились собственная худоба, плоские ягодицы и недостаточно высокая грудь. Однако, пересматривая старые фотографии, она нашла себя привлекательной. „Мне нравится, как выглядит этот человек на фото“, — отметила она.

Рэперша считает, что поменять отношение к себе ей помогло рождение ребенка. „Думаю, большую роль сыграла беременность. Сын напоминал мне меня саму, настоящую меня. И я подумала — почему же мне все так не нравилось? Очень странно“, — говорит артистка.