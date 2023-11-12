Скандального журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали с инфарктом

По предварительным данным, у Отара Кушанашвили случился сердечный приступ.

Врачи диагностировали инфаркт миокарда и приняли решение госпитализировать Кушанашвили в больницу. По словам очевидцев, сейчас телеведущий находится в сознании, однако ему тяжело дышать, а также он жалуется на боль в груди.

Отар Кушанашвили получил известность в 90-е годы благодаря довольно резким (на грани с хамством) выступлений в программе „Акулы пера“. Затем вёл несколько программ на телевидении и радио. В последнее время ведёт собственный Youtube-канал. Последний (пока) выпуск был опубликован сегодня днём.

В 2022 году осудил вторжение России в Украину.