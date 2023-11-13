Пространство под крайней плотью, а также попа должны быть помыты и высушены: эстонский фармацевт рассказал мужчинам о важности ухода за интимной зоной

„При бритье важно пользоваться вымытой и заточенной бритвой, перед бритьем необходимо смачивать кожу и лобковые волосы гелем или кремом для бритья, чтобы их было легче брить, брить стоит по направлению роста волос, а после бритья нужно нанести увлажняющий крем или бальзам после бритья для предотвращения врастания волос“, — напоминает Баар основы бритья. „При бритье интимной зоны необходимо учитывать, что в случае полного удалении волос и в зависимости от чувствительности кожи это место может потребовать большего ухода и нанесения крема, чем другие участки тела“, — говорит он.

В качестве важнейшего правила ухода за интимной зоной фармацевт называет регулярное подмывание и сушку кожи, цель которых – предотвратить появление опрелостей. „Необходимо следить за тем, чтобы все складки, кожа между складками и пространство под крайней плотью, а также попа были бы помыты и высушены“, — говорит Баар. Мужчинам также рекомендуется брить область паха, чтобы предотвратить повышенное потоотделение. „Бритье не обязательно означает удаление всех волос, достаточно сделать их короче. Чем меньше волос в интимной зоне, тем меньше там остается грязи, пота и кожного сала, что со временем может вызвать дискомфорт“, - поясняет фармацевт.

Хотя гигиена интимной зоны является частью общего здоровья и самочувствия, этой теме не уделялось достаточно внимания – ведь важность гигиены в здравоохранении человечество осознало лишь порядка сотни лет назад. „Поскольку женщины из-за анатомических особенностей более подвержены инфекциям в интимной зоне, то о гигиене зоны бикини стали говорить более открыто. Но не менее важно уделять внимание уходу за интимной областью и у мужчин, поскольку игнорирование требований гигиены может привести к дискомфорту, неприятному запаху и проблемам со здоровьем“, — объясняет фармацевт Лаури Баар. „Кроме того, гигиена паховой зоны также влияет на здоровье партнера, поскольку она помогает снизить риск заражения партнера заболеваниями, передающихся половым путем“, — добавляет он.

„Тем, кто считает бритву слишком страшной, можно использовать вместо нее крем для удаления волос, что значительно снижает риск травм. Для долговременной эпиляции также подойдет фотоэпиляция или депиляция, тогда эффект сохраняется на несколько месяцев“, — рассказывает об альтернативах бритья Баар.

Средства для ухода, предназначенные специально для мужчин, следует использовать согласно их предназначению

В аптеках доступна серия средств, специально разработанная для мужчин, которую, по мнению фармацевта, следует использовать по мере необходимости при уходе за интимной зоной. „В целом достаточно обычного моющего средства, но если известно, что кожа в этой области более нежная или проблемная, то можно использовать специальные моющие средства для интимной гигиены“, — говорит Баар.“Если кожа оказывается слишком сухой, то используйте увлажняющие кремы, учитывая, что они более нейтральны и подходят для чувствительной кожи. В противоположном случае, если область паха или кожа между ягодицами сильно воспаляется, то есть кремы или дезодорирующие средства, которые надолго оставляют кожу сухой и свежей“, - приводит он примеры разных средств.

При длительной поездке или в походе, когда нет возможности подмыться проточной водой, фармацевт рекомендует использовать нежные салфетки для интимной гигиены, которые не раздражают кожу и оставляют на ней защитный слой на более длительное время.

Баар отмечает, что есть одна вещь, которая не подходит 99 процентам мужчин для ухода в интимной зоне. „Это спирт – и особенно для тех, кто регулярно бреется. Поэтому при уходе за интимной зоной стоит избегать спиртосодержащих дезинфицирующих средств и дезодорантов“, - подчеркивает он.