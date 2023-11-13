Пространство под крайней плотью, а также попа должны быть помыты и высушены: эстонский фармацевт рассказал мужчинам о важности ухода за интимной зоной(10)
Игнорирование требований гигиены интимной зоны может стать причиной неприятных проблем со здоровьем у представителей сильного пола. На что мужчинам следует обратить внимание при уходе за паховой областью, чего следует избегать и когда уже требуется обращение к врачу – обо всем этом в месяц мужского здоровья рассказывает фармацевт аптеки Benu Pargi Лаури Баар.
Хотя гигиена интимной зоны является частью общего здоровья и самочувствия, этой теме не уделялось достаточно внимания – ведь важность гигиены в здравоохранении человечество осознало лишь порядка сотни лет назад. „Поскольку женщины из-за анатомических особенностей более подвержены инфекциям в интимной зоне, то о гигиене зоны бикини стали говорить более открыто. Но не менее важно уделять внимание уходу за интимной областью и у мужчин, поскольку игнорирование требований гигиены может привести к дискомфорту, неприятному запаху и проблемам со здоровьем“, — объясняет фармацевт Лаури Баар. „Кроме того, гигиена паховой зоны также влияет на здоровье партнера, поскольку она помогает снизить риск заражения партнера заболеваниями, передающихся половым путем“, — добавляет он.
Азбука мужской гигиены
В качестве важнейшего правила ухода за интимной зоной фармацевт называет регулярное подмывание и сушку кожи, цель которых – предотвратить появление опрелостей. „Необходимо следить за тем, чтобы все складки, кожа между складками и пространство под крайней плотью, а также попа были бы помыты и высушены“, — говорит Баар. Мужчинам также рекомендуется брить область паха, чтобы предотвратить повышенное потоотделение. „Бритье не обязательно означает удаление всех волос, достаточно сделать их короче. Чем меньше волос в интимной зоне, тем меньше там остается грязи, пота и кожного сала, что со временем может вызвать дискомфорт“, - поясняет фармацевт.
„При бритье важно пользоваться вымытой и заточенной бритвой, перед бритьем необходимо смачивать кожу и лобковые волосы гелем или кремом для бритья, чтобы их было легче брить, брить стоит по направлению роста волос, а после бритья нужно нанести увлажняющий крем или бальзам после бритья для предотвращения врастания волос“, — напоминает Баар основы бритья. „При бритье интимной зоны необходимо учитывать, что в случае полного удалении волос и в зависимости от чувствительности кожи это место может потребовать большего ухода и нанесения крема, чем другие участки тела“, — говорит он.
„Тем, кто считает бритву слишком страшной, можно использовать вместо нее крем для удаления волос, что значительно снижает риск травм. Для долговременной эпиляции также подойдет фотоэпиляция или депиляция, тогда эффект сохраняется на несколько месяцев“, — рассказывает об альтернативах бритья Баар.
Средства для ухода, предназначенные специально для мужчин, следует использовать согласно их предназначению
В аптеках доступна серия средств, специально разработанная для мужчин, которую, по мнению фармацевта, следует использовать по мере необходимости при уходе за интимной зоной. „В целом достаточно обычного моющего средства, но если известно, что кожа в этой области более нежная или проблемная, то можно использовать специальные моющие средства для интимной гигиены“, — говорит Баар.“Если кожа оказывается слишком сухой, то используйте увлажняющие кремы, учитывая, что они более нейтральны и подходят для чувствительной кожи. В противоположном случае, если область паха или кожа между ягодицами сильно воспаляется, то есть кремы или дезодорирующие средства, которые надолго оставляют кожу сухой и свежей“, - приводит он примеры разных средств.
При длительной поездке или в походе, когда нет возможности подмыться проточной водой, фармацевт рекомендует использовать нежные салфетки для интимной гигиены, которые не раздражают кожу и оставляют на ней защитный слой на более длительное время.
Баар отмечает, что есть одна вещь, которая не подходит 99 процентам мужчин для ухода в интимной зоне. „Это спирт – и особенно для тех, кто регулярно бреется. Поэтому при уходе за интимной зоной стоит избегать спиртосодержащих дезинфицирующих средств и дезодорантов“, - подчеркивает он.
„Также в случае нежной кожи не рекомендуется использовать в области паха очищающие кремы или скрабы, поскольку чрезмерное очищение вызывает только больше проблем. Также стоит избегать антиперспирантов, состоящих из веществ с содержанием алюминия, которые при длительном использовании могут раздражать кожу“, — добавляет фармацевт.
Для наиболее распространенных проблем решения доступны
По словам фармацевта, наиболее распространенными проблемами в паховой области у мужчин являются инфекции, вызванные бактериями или, чаще, грибками, и, как правило, эти проблемы можно решить с помощью безрецептурных средств из аптеки. „Симптомы таких проблем — это покалывание, зуд, жжение и неприятный аромат в интимной зоне. Достаточно распространенной проблемой в этой сфере также является геморрой, который может возникнуть весьма спонтанно“, — перечисляет Баар наиболее частые жалобы, с которыми он сталкивался в своей работе. Баар призывает мужчин рассказывать о своих проблемах без ложного стыда, напоминая, что работа фармацевта не заключается в оценивании сделанных человеком этических или моральных выборов, а в нахождении решения для его проблем со здоровьем.
„Но при появлении сильных болей, аномальных выделений или образований в интимной зоне следует обязательно обратиться к врачу. Помощь врача также необходима, если проблемы в интимной зоне возникли из-за венерических заболеваний или других бактериальных заболеваний, требующих более детального обследования и назначения препаратов“, - заключает Лаури Баар.